Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Cocada cremosa de cupuaçu: aprenda a receita do doce

Fácil de preparar e com ingredientes simples, essa receita traz a textura macia e o sabor marcante do coco e do cupuaçu

Gabrielle Borges
fonte

Cocada cremosa (Reprodução/Youtube)

Se você é fã de doces tradicionais, a cocada cremosa é a opção perfeita para adoçar o dia. Fácil de preparar e com ingredientes simples, essa receita traz a textura macia e o sabor marcante do coco

O cupuaçu, conhecido pelo aroma intenso e pelo sabor levemente ácido, dá um toque especial à cocada tradicional, criando uma sobremesa cremosa e equilibrada que conquista diferentes paladares.

Ingredientes da cocada cremosa de cupuaçu

  • 200 g de coco ralado;
  • 2 colheres (sopa) de polpa de cupuaçu;
  • ½ caixa de leite condensado;
  • 1 xícara de açúcar;
  • 1 xícara de água.

VEJA MAIS

image Cinnamon roll: aprenda a receita do doce
Doce é ideal para servir no café da manhã, no lanche da tarde ou em ocasiões especiais.


image Churros de açaí: aprenda a receita
A receita do chef paraense Tiago Castanho é uma alternativa criativa para quem deseja inovar no preparo do açaí e sobremesa


image Cocada cremosa: aprenda a receita da sobremesa
Essa receita de cocada cremosa é simples perfeita para momentos de sobremesa rápida. Confira o passo a passo

Modo de preparo da cocada cremosa de cupuaçu

  • Em uma panela, coloque o açúcar e a água e leve ao fogo médio até formar uma calda levemente encorpada. Acrescente o coco ralado e misture bem por alguns minutos.
  • Em seguida, adicione a polpa de cupuaçu e continue mexendo até que os ingredientes estejam completamente incorporados.
  • Por último, acrescente o leite condensado e cozinhe em fogo baixo, mexendo sem parar, até obter uma mistura cremosa e consistente.
  • Retire do fogo e deixe esfriar antes de servir. A cocada pode ser consumida em temperatura ambiente ou gelada, ficando ainda mais saborosa após algumas horas na geladeira.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita de hoje

receita de cocada

cocada cremosa
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

RECEITA

Salgadinho de quinoa com queijo na air fryer é a receita da Ana Maria Braga de hoje (27/07)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer bolo de banana sem glúten e sem açúcar ; confira o modo de preparo

27.07.26 11h31

RECEITA

Arroz cremoso de fraldinha na panela de pressão: aprenda a receita

Receita é prática e feita em uma panela

27.07.26 10h58

RECEITA

Cocada cremosa de cupuaçu: aprenda a receita do doce

Fácil de preparar e com ingredientes simples, essa receita traz a textura macia e o sabor marcante do coco e do cupuaçu

28.07.26 11h09

RECEITA

Pão caseiro simples: aprenda a receita

Confira a seguir os ingredientes e o passo a passo para fazer um delicioso pão caseiro.

30.07.26 11h03

ÚLTIMAS EM RECEITAS

DICAS DE CULINÀRIA

Brownie com beijinho: aprenda a fazer a receita que está fazendo sucesso no Brasil

Com ingredientes fáceis de serem encontrados no mercado, o doce é uma excelente opção de sobremesa após o almoço

29.07.26 10h06

RECEITA

Panceta à vinagrete é a receita da Ana Maria Braga de hoje (28/07)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Panceta à vinagrete; confira o modo de preparo

28.07.26 11h50

RECEITA

Cocada cremosa de cupuaçu: aprenda a receita do doce

Fácil de preparar e com ingredientes simples, essa receita traz a textura macia e o sabor marcante do coco e do cupuaçu

28.07.26 11h09

RECEITA

Salgadinho de quinoa com queijo na air fryer é a receita da Ana Maria Braga de hoje (27/07)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer bolo de banana sem glúten e sem açúcar ; confira o modo de preparo

27.07.26 11h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda