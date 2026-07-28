Cocada cremosa de cupuaçu: aprenda a receita do doce
Fácil de preparar e com ingredientes simples, essa receita traz a textura macia e o sabor marcante do coco e do cupuaçu
Se você é fã de doces tradicionais, a cocada cremosa é a opção perfeita para adoçar o dia. Fácil de preparar e com ingredientes simples, essa receita traz a textura macia e o sabor marcante do coco.
O cupuaçu, conhecido pelo aroma intenso e pelo sabor levemente ácido, dá um toque especial à cocada tradicional, criando uma sobremesa cremosa e equilibrada que conquista diferentes paladares.
Ingredientes da cocada cremosa de cupuaçu
- 200 g de coco ralado;
- 2 colheres (sopa) de polpa de cupuaçu;
- ½ caixa de leite condensado;
- 1 xícara de açúcar;
- 1 xícara de água.
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Modo de preparo da cocada cremosa de cupuaçu
- Em uma panela, coloque o açúcar e a água e leve ao fogo médio até formar uma calda levemente encorpada. Acrescente o coco ralado e misture bem por alguns minutos.
- Em seguida, adicione a polpa de cupuaçu e continue mexendo até que os ingredientes estejam completamente incorporados.
- Por último, acrescente o leite condensado e cozinhe em fogo baixo, mexendo sem parar, até obter uma mistura cremosa e consistente.
- Retire do fogo e deixe esfriar antes de servir. A cocada pode ser consumida em temperatura ambiente ou gelada, ficando ainda mais saborosa após algumas horas na geladeira.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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