Arroz cremoso de fraldinha na panela de pressão: aprenda a receita

Receita é prática e feita em uma panela

Para quem busca uma receita reconfortante e fácil de preparar, o arroz cremoso de fraldinha é uma ótima escolha. Feito na panela de pressão, o prato combina a maciez da carne cozida lentamente com a cremosidade do arroz, resultando em uma refeição completa e cheia de sabor.

O preparo começa com a selagem da fraldinha, etapa importante para preservar os sucos da carne e garantir mais sabor ao prato. Depois, a carne é retirada da panela para que a cebola seja dourada, criando uma base aromática antes de voltar ao cozimento com os demais ingredientes.

Confira como preparar:

Ingredientes do arroz cremoso de fraldinha

700 g de fraldinha

1 lata de tomate pelado

Bacon a gosto

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

4 colheres de sopa de shoyu

3 xícaras de arroz

Salsinha a gosto

Queijo mussarela a gosto

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Modo de preparo do arroz cremoso de fraldinha

Comece cortando a fraldinha em pedaços e tempere conforme sua preferência. Em uma panela de pressão, aqueça um fio de óleo e sele a carne até que fique dourada por todos os lados. Retire a fraldinha da panela e reserve.

Na mesma panela, adicione o bacon e deixe dourar. Em seguida, acrescente a cebola e refogue até ficar transparente e levemente caramelizada. Junte o alho e misture rapidamente para liberar o aroma.

Volte a carne para a panela, adicione o tomate pelado e o shoyu. Cubra com água, tampe a panela de pressão e deixe cozinhar até que a fraldinha fique bem macia.

Após o cozimento, desfie ou desmanche a carne dentro da própria panela. Acrescente o arroz e cozinhe até que os grãos fiquem no ponto e absorvam todo o sabor do molho da carne.

Finalize com queijo mussarela e salsinha por cima, misturando até o queijo derreter e deixar o arroz ainda mais cremoso. Sirva quente.