Fricassê cremoso de camarão: aprenda a receita

O resultado é um prato com sabor marcante, cremosidade e uma finalização crocante com batata palha.

O fricassê de camarão é uma opção perfeita para quem busca uma receita cremosa

O fricassê de camarão é uma opção perfeita para quem busca uma receita cremosa, saborosa e com um toque especial para reunir a família. Com uma combinação de camarões, creme de milho, requeijão e queijo, o prato ganha uma textura irresistível e pode ser servido em almoços, jantares ou ocasiões especiais.

Além de ser uma receita prática, o fricassê de camarão tem um preparo simples e leva ingredientes fáceis de encontrar. O resultado é um prato com sabor marcante, cremosidade e uma finalização crocante com batata palha.

Ingredientes do fricassê de camarão cremoso

800 g de camarão limpo;

2 latas de milho-verde sem o caldo;

2 caixas de creme de leite;

½ pote de requeijão cremoso;

1 tomate picado;

Alho e cebola picados a gosto;

Azeite a gosto;

Temperos de sua preferência;

Queijo muçarela ralado;

Batata palha para finalizar.

VEJA MAIS



Modo de preparo do fricassê de camarão cremoso

Comece refogando o alho e a cebola no azeite até dourarem. Em seguida, acrescente o tomate picado e os temperos de sua preferência.

Adicione os camarões e cozinhe por alguns minutos, até que fiquem macios e bem envolvidos pelos sabores do refogado.

No liquidificador, bata o milho-verde com o creme de leite e o requeijão até formar um creme homogêneo. Depois, misture esse preparo aos camarões refogados e deixe cozinhar por mais alguns minutos, até o molho ficar encorpado e cremoso.

Transfira o fricassê para uma travessa, cubra com queijo muçarela ralado e leve ao forno para gratinar até formar uma camada dourada.

Para finalizar, acrescente a batata palha por cima antes de servir, garantindo a crocância que combina com a cremosidade do prato.