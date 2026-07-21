Fricassê cremoso de camarão: aprenda a receita

O fricassê de camarão é uma opção perfeita para quem busca uma receita cremosa, saborosa e com um toque especial para reunir a família. Com uma combinação de camarões, creme de milho, requeijão e queijo, o prato ganha uma textura irresistível e pode ser servido em almoços, jantares ou ocasiões especiais.
Além de ser uma receita prática, o fricassê de camarão tem um preparo simples e leva ingredientes fáceis de encontrar. O resultado é um prato com sabor marcante, cremosidade e uma finalização crocante com batata palha.
Ingredientes do fricassê de camarão cremoso
- 800 g de camarão limpo;
- 2 latas de milho-verde sem o caldo;
- 2 caixas de creme de leite;
- ½ pote de requeijão cremoso;
- 1 tomate picado;
- Alho e cebola picados a gosto;
- Azeite a gosto;
- Temperos de sua preferência;
- Queijo muçarela ralado;
- Batata palha para finalizar.
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Modo de preparo do fricassê de camarão cremoso
- Comece refogando o alho e a cebola no azeite até dourarem. Em seguida, acrescente o tomate picado e os temperos de sua preferência.
- Adicione os camarões e cozinhe por alguns minutos, até que fiquem macios e bem envolvidos pelos sabores do refogado.
- No liquidificador, bata o milho-verde com o creme de leite e o requeijão até formar um creme homogêneo. Depois, misture esse preparo aos camarões refogados e deixe cozinhar por mais alguns minutos, até o molho ficar encorpado e cremoso.
- Transfira o fricassê para uma travessa, cubra com queijo muçarela ralado e leve ao forno para gratinar até formar uma camada dourada.
- Para finalizar, acrescente a batata palha por cima antes de servir, garantindo a crocância que combina com a cremosidade do prato.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)