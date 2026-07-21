QUA · 28 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUA · 28 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

RECEITA

Fricassê cremoso de camarão: aprenda a receita

O resultado é um prato com sabor marcante, cremosidade e uma finalização crocante com batata palha.

Gabrielle Borges

21 de julho de 2026 às 11:01

O fricassê de camarão é uma opção perfeita para quem busca uma receita cremosa

O fricassê de camarão é uma opção perfeita para quem busca uma receita cremosa

O fricassê de camarão é uma opção perfeita para quem busca uma receita cremosa, saborosa e com um toque especial para reunir a família. Com uma combinação de camarões, creme de milho, requeijão e queijo, o prato ganha uma textura irresistível e pode ser servido em almoços, jantares ou ocasiões especiais.

Além de ser uma receita prática, o fricassê de camarão tem um preparo simples e leva ingredientes fáceis de encontrar. O resultado é um prato com sabor marcante, cremosidade e uma finalização crocante com batata palha.

Ingredientes do fricassê de camarão cremoso

  • 800 g de camarão limpo;
  • 2 latas de milho-verde sem o caldo;
  • 2 caixas de creme de leite;
  • ½ pote de requeijão cremoso;
  • 1 tomate picado;
  • Alho e cebola picados a gosto;
  • Azeite a gosto;
  • Temperos de sua preferência;
  • Queijo muçarela ralado;
  • Batata palha para finalizar.

VEJA MAIS

Churros caseiro: aprenda a receita Os churros podem ser servidos simples ou acompanhados de diferentes recheios e coberturas

Panqueca americana: aprenda a receita Simples, rápida e deliciosa, essa receita é uma ótima opção para variar o cardápio do dia a dia sem complicação.

Nhoque cremoso: aprenda a receita Além de fácil de preparar, o nhoque cremoso ganha destaque pela textura leve e pelo sabor.

Modo de preparo do fricassê de camarão cremoso

  • Comece refogando o alho e a cebola no azeite até dourarem. Em seguida, acrescente o tomate picado e os temperos de sua preferência.
  • Adicione os camarões e cozinhe por alguns minutos, até que fiquem macios e bem envolvidos pelos sabores do refogado.
  • No liquidificador, bata o milho-verde com o creme de leite e o requeijão até formar um creme homogêneo. Depois, misture esse preparo aos camarões refogados e deixe cozinhar por mais alguns minutos, até o molho ficar encorpado e cremoso.
  • Transfira o fricassê para uma travessa, cubra com queijo muçarela ralado e leve ao forno para gratinar até formar uma camada dourada.
  • Para finalizar, acrescente a batata palha por cima antes de servir, garantindo a crocância que combina com a cremosidade do prato.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assuntos relacionados

Receita
receita de hoje
receita de fricassê