Bolinho de sushi empanado: aprenda a receita

O bolinho de sushi empanado é uma opção criativa para quem gosta da culinária japonesa e quer preparar um petisco diferente. Com recheio de salmão, cream cheese e arroz japonês temperado, o prato ganha uma casquinha crocante de farinha panko e pode ser servido com molho tarê, tornando-se uma ótima escolha para encontros entre amigos ou refeições especiais.
Confira o passo a passo da receita.
Ingredientes do bolinho de sushi
-
250 g de arroz japonês;
-
450 ml de água.
Para o molho su (tempero do arroz)
- 100 ml de vinagre de arroz;
- 60 g de açúcar;
- 5 g de sal;
- 5 ml de saquê (opcional);
- 1 pedaço de alga kombu (opcional);
- lascas de gengibre (opcional).
Para o recheio
- 1 ou 2 postas grandes de salmão grelhado e sem espinhas;
- 100 g de cream cheese;
- cebolinha picada a gosto;
- shoyu a gosto;
- gergelim branco e preto a gosto;
- arroz temperado (shari).
Para empanar
- 180 g de farinha de trigo;
- 400 ml de água;
- sal a gosto;
- farinha panko.
Para servir
- molho tarê;
- cream cheese (opcional para o recheio).
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Modo de preparo do bolinho de sushi empanado
- O primeiro passo é preparar o arroz japonês. Deixe os grãos de molho na água por cerca de oito minutos. Em seguida, cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 12 minutos.
- Depois de desligar o fogo, mantenha a panela tampada por mais 10 minutos para finalizar o cozimento.
- Enquanto isso, prepare o molho su. Em uma panela, misture o vinagre de arroz, o açúcar, o sal, o saquê, a alga kombu e o gengibre, caso utilize esses ingredientes.
- Cozinhe em fogo baixo, mexendo até que o açúcar esteja completamente dissolvido e a mistura fique levemente transparente.
- Com o arroz ainda quente, transfira-o para uma travessa e despeje o molho su aos poucos, misturando delicadamente para distribuir o tempero. O ideal é resfriar o arroz enquanto mistura, abanando-o para dar brilho e a textura característica do sushi.
- Depois, desfie o salmão grelhado e misture com o cream cheese, a cebolinha, o shoyu, o gergelim e o arroz temperado.
- Leve o recheio à geladeira por cerca de 40 minutos para facilitar a modelagem.
- Com a massa mais firme, modele pequenas bolinhas. Em seguida, prepare uma mistura com farinha de trigo, água e uma pitada de sal. Passe cada bolinha nessa massa e depois envolva na farinha panko.
- Aqueça o óleo e frite as bolinhas até que fiquem douradas e crocantes. Retire e deixe escorrer sobre papel-toalha.
- Sirva ainda quentes acompanhadas de molho tarê.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)