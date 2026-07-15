Bolinho de sushi empanado: aprenda a receita

O bolinho de sushi empanado é uma opção criativa para quem gosta da culinária japonesa e quer preparar um petisco diferente. Com recheio de salmão, cream cheese e arroz japonês temperado, o prato ganha uma casquinha crocante de farinha panko e pode ser servido com molho tarê, tornando-se uma ótima escolha para encontros entre amigos ou refeições especiais.