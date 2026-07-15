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RECEITA

Bolinho de sushi empanado: aprenda a receita

O bolinho de sushi empanado é uma opção criativa para quem gosta da culinária japonesa

Gabrielle Borges

15 de julho de 2026 às 11:13

Bolinho de sushi

Bolinho de sushi ( Foto: Reprodução/Youtube )

O bolinho de sushi empanado é uma opção criativa para quem gosta da culinária japonesa e quer preparar um petisco diferente. Com recheio de salmão, cream cheese e arroz japonês temperado, o prato ganha uma casquinha crocante de farinha panko e pode ser servido com molho tarê, tornando-se uma ótima escolha para encontros entre amigos ou refeições especiais.

Confira o passo a passo da receita.

Ingredientes do bolinho de sushi

  • 250 g de arroz japonês;

  • 450 ml de água.

Para o molho su (tempero do arroz)

  • 100 ml de vinagre de arroz;
  • 60 g de açúcar;
  • 5 g de sal;
  • 5 ml de saquê (opcional);
  • 1 pedaço de alga kombu (opcional);
  • lascas de gengibre (opcional).

Para o recheio

  • 1 ou 2 postas grandes de salmão grelhado e sem espinhas;
  • 100 g de cream cheese;
  • cebolinha picada a gosto;
  • shoyu a gosto;
  • gergelim branco e preto a gosto;
  • arroz temperado (shari).

Para empanar

  • 180 g de farinha de trigo;
  • 400 ml de água;
  • sal a gosto;
  • farinha panko.

Para servir

  • molho tarê;
  • cream cheese (opcional para o recheio).

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Modo de preparo do bolinho de sushi empanado

  • O primeiro passo é preparar o arroz japonês. Deixe os grãos de molho na água por cerca de oito minutos. Em seguida, cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 12 minutos.
  • Depois de desligar o fogo, mantenha a panela tampada por mais 10 minutos para finalizar o cozimento.
  • Enquanto isso, prepare o molho su. Em uma panela, misture o vinagre de arroz, o açúcar, o sal, o saquê, a alga kombu e o gengibre, caso utilize esses ingredientes.
  • Cozinhe em fogo baixo, mexendo até que o açúcar esteja completamente dissolvido e a mistura fique levemente transparente.
  • Com o arroz ainda quente, transfira-o para uma travessa e despeje o molho su aos poucos, misturando delicadamente para distribuir o tempero. O ideal é resfriar o arroz enquanto mistura, abanando-o para dar brilho e a textura característica do sushi.
  • Depois, desfie o salmão grelhado e misture com o cream cheese, a cebolinha, o shoyu, o gergelim e o arroz temperado.
  • Leve o recheio à geladeira por cerca de 40 minutos para facilitar a modelagem.
  • Com a massa mais firme, modele pequenas bolinhas. Em seguida, prepare uma mistura com farinha de trigo, água e uma pitada de sal. Passe cada bolinha nessa massa e depois envolva na farinha panko.
  • Aqueça o óleo e frite as bolinhas até que fiquem douradas e crocantes. Retire e deixe escorrer sobre papel-toalha.
  • Sirva ainda quentes acompanhadas de molho tarê.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

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