Churros de açaí: aprenda a receita

Quem aprecia o sabor marcante do açaí pode experimentar uma forma diferente de consumir a fruta amazônica. O chef paraense Tiago Castanho desenvolveu uma receita de churros de açaí, que combina a textura crocante do doce tradicional com o sabor característico do fruto, muito presente na culinária da região Norte.
A receita é simples, utiliza poucos ingredientes e pode ser preparada em casa. Depois de fritos, os churros ficam ainda mais saborosos quando finalizados com uma mistura de açúcar e canela.
Ingredientes do churros de açaí
- 2 xícaras de farinha de trigo;
- 2 xícaras de açaí médio;
- 2 colheres de sopa de manteiga;
- 2 a 3 ovos;
- 1 pitada de sal;
- 3 colheres de sopa bem cheias de açúcar.
Para finalizar
- Açúcar;
- Canela em pó.
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Modo de preparo do churros de açaí
- Em uma panela, coloque o açaí, a manteiga, o açúcar e a pitada de sal. Leve ao fogo e mexa até a manteiga derreter completamente e a mistura começar a aquecer.
- Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo sem parar, até formar uma massa lisa, homogênea e que desgrude do fundo da panela. Retire do fogo e deixe amornar.
- Com a massa morna, adicione os ovos, um de cada vez, misturando bem até obter uma textura firme e uniforme. Dependendo do tamanho dos ovos, podem ser necessários dois ou três para atingir o ponto ideal.
- Transfira a massa para um saco de confeitar com bico estrela. Em uma panela com óleo quente, modele os churros diretamente sobre o óleo e frite até ficarem dourados e crocantes.
- Retire os churros e escorra o excesso de óleo sobre papel-toalha. Em seguida, passe-os na mistura de açúcar com canela e sirva ainda quentes.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)