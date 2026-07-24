Churros de açaí: aprenda a receita

A receita do chef paraense Tiago Castanho é uma alternativa criativa para quem deseja inovar no preparo do açaí e sobremesa

Quem aprecia o sabor marcante do açaí pode experimentar uma forma diferente de consumir a fruta amazônica. O chef paraense Tiago Castanho desenvolveu uma receita de churros de açaí, que combina a textura crocante do doce tradicional com o sabor característico do fruto, muito presente na culinária da região Norte.

A receita é simples, utiliza poucos ingredientes e pode ser preparada em casa. Depois de fritos, os churros ficam ainda mais saborosos quando finalizados com uma mistura de açúcar e canela.

Ingredientes do churros de açaí

2 xícaras de farinha de trigo;

2 xícaras de açaí médio;

2 colheres de sopa de manteiga;

2 a 3 ovos;

1 pitada de sal;

3 colheres de sopa bem cheias de açúcar.

Para finalizar

Açúcar;

Canela em pó.

VEJA MAIS



Modo de preparo do churros de açaí

Em uma panela, coloque o açaí, a manteiga, o açúcar e a pitada de sal. Leve ao fogo e mexa até a manteiga derreter completamente e a mistura começar a aquecer.

Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo sem parar, até formar uma massa lisa, homogênea e que desgrude do fundo da panela. Retire do fogo e deixe amornar.

Com a massa morna, adicione os ovos, um de cada vez, misturando bem até obter uma textura firme e uniforme. Dependendo do tamanho dos ovos, podem ser necessários dois ou três para atingir o ponto ideal.

Transfira a massa para um saco de confeitar com bico estrela. Em uma panela com óleo quente, modele os churros diretamente sobre o óleo e frite até ficarem dourados e crocantes.

Retire os churros e escorra o excesso de óleo sobre papel-toalha. Em seguida, passe-os na mistura de açúcar com canela e sirva ainda quentes.