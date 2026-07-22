Dadinho de tapioca na air fryer: aprenda a receita

O dadinho de tapioca na air fryer é uma opção prática e saborosa para servir como petisco, entrada ou acompanhamento em reuniões com a família e amigos. A receita, que faz sucesso pela casquinha dourada e pelo interior macio, dispensa fritura por imersão e pode ser preparada com poucos ingredientes.
Feito à base de farinha de tapioca granulada, leite e queijo, o preparo é simples e o resultado combina perfeitamente com molhos agridoces, geleia de pimenta ou melaço.
Ingredientes do Dadinho de tapioca
- 500 g de farinha de tapioca granulada;
- 1 litro de leite;
- 500 g de queijo coalho ralado (ou queijo muçarela ralado);
- Sal a gosto;
- Pimenta-do-reino a gosto;
- Azeite ou óleo para untar;
- Geleia de pimenta ou melaço para servir.
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Modo de preparo do Dadinho de tapioca
- Aqueça o leite até começar a ferver. Em uma tigela, misture a farinha de tapioca granulada, o queijo ralado, o sal e a pimenta-do-reino. Em seguida, despeje o leite quente sobre a mistura e mexa bem até formar uma massa homogênea.
- Transfira a massa para uma forma ou refratário untado com azeite ou óleo, espalhando uniformemente. Deixe esfriar completamente e leve à geladeira por cerca de duas horas, ou até que a massa esteja firme.
- Depois desse tempo, desenforme e corte em cubos do tamanho desejado.
- Preaqueça a air fryer a 200°C por aproximadamente cinco minutos. Distribua os dadinhos no cesto, deixando espaço entre eles para que o ar circule.
- Asse por cerca de 15 a 20 minutos, virando os cubos na metade do tempo para que fiquem dourados por igual. O tempo pode variar conforme o modelo do aparelho.
- Sirva os dadinhos de tapioca ainda quentes para aproveitar a textura crocante por fora e cremosa por dentro.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)