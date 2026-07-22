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RECEITA

Dadinho de tapioca na air fryer: aprenda a receita

A receita, que faz sucesso pela casquinha dourada e pelo interior macio, dispensa fritura por imersão e pode ser preparada com poucos ingredientes.

Gabrielle Borges

22 de julho de 2026 às 10:52

Dadinho de tapioca

Dadinho de tapioca ( Foto: Reprodução )

O dadinho de tapioca na air fryer é uma opção prática e saborosa para servir como petisco, entrada ou acompanhamento em reuniões com a família e amigos. A receita, que faz sucesso pela casquinha dourada e pelo interior macio, dispensa fritura por imersão e pode ser preparada com poucos ingredientes.

Feito à base de farinha de tapioca granulada, leite e queijo, o preparo é simples e o resultado combina perfeitamente com molhos agridoces, geleia de pimenta ou melaço.

Ingredientes do Dadinho de tapioca

  • 500 g de farinha de tapioca granulada;
  • 1 litro de leite;
  • 500 g de queijo coalho ralado (ou queijo muçarela ralado);
  • Sal a gosto;
  • Pimenta-do-reino a gosto;
  • Azeite ou óleo para untar;
  • Geleia de pimenta ou melaço para servir.

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Modo de preparo do Dadinho de tapioca

  • Aqueça o leite até começar a ferver. Em uma tigela, misture a farinha de tapioca granulada, o queijo ralado, o sal e a pimenta-do-reino. Em seguida, despeje o leite quente sobre a mistura e mexa bem até formar uma massa homogênea.
  • Transfira a massa para uma forma ou refratário untado com azeite ou óleo, espalhando uniformemente. Deixe esfriar completamente e leve à geladeira por cerca de duas horas, ou até que a massa esteja firme.
  • Depois desse tempo, desenforme e corte em cubos do tamanho desejado.
  • Preaqueça a air fryer a 200°C por aproximadamente cinco minutos. Distribua os dadinhos no cesto, deixando espaço entre eles para que o ar circule.
  • Asse por cerca de 15 a 20 minutos, virando os cubos na metade do tempo para que fiquem dourados por igual. O tempo pode variar conforme o modelo do aparelho.
  • Sirva os dadinhos de tapioca ainda quentes para aproveitar a textura crocante por fora e cremosa por dentro. 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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