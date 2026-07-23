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RECEITA

Cinnamon roll: aprenda a receita do doce

Doce é ideal para servir no café da manhã, no lanche da tarde ou em ocasiões especiais.

Gabrielle Borges

23 de julho de 2026 às 11:01

Cinnamon roll

Cinnamon roll ( Foto: Reprodução/Tudo Gostoso )

O cinnamon roll é uma das receitas mais populares da confeitaria americana e conquistou espaço nas cafeterias e padarias brasileiras. Macio, aromático e recheado com canela e açúcar mascavo, o doce ganha ainda mais sabor com uma generosa cobertura de cream cheese.

A seguir, confira o passo a passo completo para preparar cinnamon rolls fofinhos e com massa leve, ideais para servir no café da manhã, no lanche da tarde ou em ocasiões especiais.

Ingredientes do cinnamon roll

Massa

  • 1 xícara de leite morno;
  • 1/2 xícara de açúcar;
  • 10 g de fermento biológico seco;
  • 2 ovos;
  • 75 g de manteiga derretida (com ou sem sal);
  • 1 colher (chá) de sal;
  • 4 xícaras de farinha de trigo

Recheio e cobertura

  • 110 g de manteiga em ponto de pomada;
  • 1 xícara de açúcar mascavo;
  • 1 colher (sopa) de canela em pó;
  • 1 colher (sopa) de essência de baunilha.
  • 300 g de cream cheese;
  • 60 g de manteiga em ponto de pomada;
  • 200 g de açúcar de confeiteiro;
  • 1 colher (sopa) de essência de baunilha.

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Modo de preparo do cinnamon roll

  • Em uma tigela grande, misture o leite morno, o açúcar, o fermento biológico, os ovos, a manteiga derretida e o sal.
  • Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea.
  • Transfira a massa para uma superfície enfarinhada e sove por cerca de 10 minutos, até que ela fique lisa e elástica.
  • Em seguida, coloque a massa em uma tigela, cubra com plástico-filme ou um pano limpo e deixe descansar em um local aquecido até triplicar de volume.
  • Enquanto a massa cresce, prepare o recheio. Misture a manteiga em ponto de pomada com o açúcar mascavo, a canela em pó e a essência de baunilha até obter um creme uniforme.
  • Depois do descanso, abra a massa com um rolo formando um retângulo. Espalhe o recheio por toda a superfície e enrole delicadamente, formando um cilindro.
  • Corte em fatias de aproximadamente 3 a 4 centímetros e acomode os rolinhos em uma forma untada, deixando um pequeno espaço entre eles.
  • Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos, ou até que os cinnamon rolls estejam dourados e assados por completo.
  • Enquanto os pães assam, bata o cream cheese, a manteiga em ponto de pomada, o açúcar de confeiteiro e a essência de baunilha até formar um creme liso e aveludado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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