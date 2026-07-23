Cinnamon roll: aprenda a receita do doce

O cinnamon roll é uma das receitas mais populares da confeitaria americana e conquistou espaço nas cafeterias e padarias brasileiras. Macio, aromático e recheado com canela e açúcar mascavo, o doce ganha ainda mais sabor com uma generosa cobertura de cream cheese.
A seguir, confira o passo a passo completo para preparar cinnamon rolls fofinhos e com massa leve, ideais para servir no café da manhã, no lanche da tarde ou em ocasiões especiais.
Ingredientes do cinnamon roll
Massa
- 1 xícara de leite morno;
- 1/2 xícara de açúcar;
- 10 g de fermento biológico seco;
- 2 ovos;
- 75 g de manteiga derretida (com ou sem sal);
- 1 colher (chá) de sal;
- 4 xícaras de farinha de trigo
Recheio e cobertura
- 110 g de manteiga em ponto de pomada;
- 1 xícara de açúcar mascavo;
- 1 colher (sopa) de canela em pó;
- 1 colher (sopa) de essência de baunilha.
- 300 g de cream cheese;
- 60 g de manteiga em ponto de pomada;
- 200 g de açúcar de confeiteiro;
- 1 colher (sopa) de essência de baunilha.
VEJA MAIS
Modo de preparo do cinnamon roll
- Em uma tigela grande, misture o leite morno, o açúcar, o fermento biológico, os ovos, a manteiga derretida e o sal.
- Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea.
- Transfira a massa para uma superfície enfarinhada e sove por cerca de 10 minutos, até que ela fique lisa e elástica.
- Em seguida, coloque a massa em uma tigela, cubra com plástico-filme ou um pano limpo e deixe descansar em um local aquecido até triplicar de volume.
- Enquanto a massa cresce, prepare o recheio. Misture a manteiga em ponto de pomada com o açúcar mascavo, a canela em pó e a essência de baunilha até obter um creme uniforme.
- Depois do descanso, abra a massa com um rolo formando um retângulo. Espalhe o recheio por toda a superfície e enrole delicadamente, formando um cilindro.
- Corte em fatias de aproximadamente 3 a 4 centímetros e acomode os rolinhos em uma forma untada, deixando um pequeno espaço entre eles.
- Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos, ou até que os cinnamon rolls estejam dourados e assados por completo.
- Enquanto os pães assam, bata o cream cheese, a manteiga em ponto de pomada, o açúcar de confeiteiro e a essência de baunilha até formar um creme liso e aveludado.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)