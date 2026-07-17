Cuscuz com linguiça e bacon: aprenda a receita

O resultado é um cuscuz macio, temperado e com o toque defumado da calabresa e do bacon, perfeito para quem busca uma receita simples e cheia de personalidade.

O cuscuz com linguiça calabresa e bacon é uma opção prática e saborosa para variar o preparo tradicional do prato. Com ingredientes simples e fáceis de encontrar, a receita combina o sabor defumado das carnes com legumes e temperos, criando uma refeição versátil que pode ser servida no café da manhã, no almoço ou no jantar.

Além de ser uma preparação rápida, o cuscuz nordestino ganha uma textura ainda mais completa com a adição de bacon, calabresa e outros ingredientes que deixam o prato mais nutritivo e saboroso.

Ingredientes para o cuscuz com linguiça e bacon

1 copo de flocão de milho;

1/2 copo de água;

sal a gosto;

50 g de bacon picado;

1 gomo de linguiça calabresa;

1 cenoura ralada;

1 tomate sem sementes picado;

1 fio de azeite;

1 colher (sopa) de manteiga;

cheiro-verde a gosto;

1 cebola picada;

4 dentes de alho picados.

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Modo de preparo do cuscuz com linguiça calabresa e bacon

Em um recipiente, misture o flocão com a água e uma pitada de sal. Deixe a mistura descansar por alguns minutos para que o milho hidrate e fique com a textura ideal para o cozimento.

Enquanto isso, prepare o recheio. Em uma panela, coloque um fio de azeite e frite o bacon até dourar. Em seguida, acrescente a linguiça calabresa cortada em pedaços pequenos e deixe refogar até liberar sabor.

Adicione a cebola e o alho, mexendo até que fiquem levemente dourados. Depois, coloque a cenoura ralada e o tomate picado, misturando bem para incorporar os ingredientes.

Finalize o refogado com a manteiga e o cheiro-verde, ajustando o sal se necessário.

Com o cuscuz cozido, misture o preparo de linguiça e bacon ao flocão já pronto, envolvendo todos os ingredientes para distribuir bem os sabores.

Sirva ainda quente.