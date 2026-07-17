SEX · 23 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
SEX · 23 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

RECEITA

Cuscuz com linguiça e bacon: aprenda a receita

O resultado é um cuscuz macio, temperado e com o toque defumado da calabresa e do bacon, perfeito para quem busca uma receita simples e cheia de personalidade.

Gabrielle Borges

17 de julho de 2026 às 10:45

Cuscuz com calabresa

Cuscuz com calabresa ( Foto: Reprodução )

O cuscuz com linguiça calabresa e bacon é uma opção prática e saborosa para variar o preparo tradicional do prato. Com ingredientes simples e fáceis de encontrar, a receita combina o sabor defumado das carnes com legumes e temperos, criando uma refeição versátil que pode ser servida no café da manhã, no almoço ou no jantar.

Além de ser uma preparação rápida, o cuscuz nordestino ganha uma textura ainda mais completa com a adição de bacon, calabresa e outros ingredientes que deixam o prato mais nutritivo e saboroso.

Ingredientes para o cuscuz com linguiça e bacon

  • 1 copo de flocão de milho;
  • 1/2 copo de água;
  • sal a gosto;
  • 50 g de bacon picado;
  • 1 gomo de linguiça calabresa;
  • 1 cenoura ralada;
  • 1 tomate sem sementes picado;
  • 1 fio de azeite;
  • 1 colher (sopa) de manteiga;
  • cheiro-verde a gosto;
  • 1 cebola picada;
  • 4 dentes de alho picados.

VEJA MAIS

Como fazer doce de caju com cravo-da-índia Rico em vitamina C, receitas com o caju são saborosas e nutritivas

Crumble de banana com doce de leite: aprenda a fazer a receita Receita é uma opção de sobremesa e fica pronta em cerca de 20 minutos.

Modo de preparo do cuscuz com linguiça calabresa e bacon

  • Em um recipiente, misture o flocão com a água e uma pitada de sal. Deixe a mistura descansar por alguns minutos para que o milho hidrate e fique com a textura ideal para o cozimento.

  • Enquanto isso, prepare o recheio. Em uma panela, coloque um fio de azeite e frite o bacon até dourar. Em seguida, acrescente a linguiça calabresa cortada em pedaços pequenos e deixe refogar até liberar sabor.
  • Adicione a cebola e o alho, mexendo até que fiquem levemente dourados. Depois, coloque a cenoura ralada e o tomate picado, misturando bem para incorporar os ingredientes.
  • Finalize o refogado com a manteiga e o cheiro-verde, ajustando o sal se necessário.
  • Com o cuscuz cozido, misture o preparo de linguiça e bacon ao flocão já pronto, envolvendo todos os ingredientes para distribuir bem os sabores.
  • Sirva ainda quente. 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

Assuntos relacionados

Receita
receita de hoje
cuscuz
cuscuz com calabresa