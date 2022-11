Chá de passiflora: como preparar, é bom pra que e quem não pode tomar

O chá de passiflora utiliza a flor do maracujazeiro e pode ser um grande aliado no tratamento da ansiedade, da insônia e dos sintomas da menopausa. Confira quais os benefícios do chá de passiflora, quem não pode tomar e como preparar:

Benefícios para a saúde

Estudos indicam que a passiflora atua incentivando a produção de Ácido gama-aminobutírico, que reduz a atuação do sistema nervoso central em momentos de relaxamento e sono. Assim, a bebida feita a partir desta planta pode funcionar como um sedativo leve e auxiliar no tratamento de ansiedade, insônia e distúrbios similares.

Outros estudos sugerem que a flor também é eficaz em reduzir e controlar os sintomas iniciais da menopausa.

Quem não pode beber, cuidados e precauções

O chá de passiflora é contraindicado para crianças, grávidas, lactantes e pessoas alérgicas à planta.

Como fazer chá de passiflora