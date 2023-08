Chá de caroço de abacate: o que é, para que serve e quem não pode tomar

O chá de caroço de abacate emergiu no mundo da nutrição como uma fonte de nutrientes saudáveis e naturais, prometendo vantagens que vão desde o reforço imunológico até a regulação hormonal e perda de peso. Por trás dessa tendência está a crença em propriedades poderosas escondidas no caroço frequentemente ignorado. De fato, pesquisas recentes conseguiram apontar para vários possíveis benefícios do caroço de abacate. Confira pra que serve o chá de caroço de abacate, quem não pode tomar e como preparar:

Benefícios do chá de caroço de abacate para a saúde

Estudos indicam que o caroço de abacate contém mais de 70% dos antioxidantes presentes na fruta. Essas substâncias lutam contra os radicais livres e previnem doenças cardíacas, neurológicas, articulares, ósseas e até mesmo certos tipos de câncer.

A semente também contém vários fitonutrientes, especialmente a Vitamina C, fundamental para a imunidade do corpo e prevenção de doenças degenerativas.

Quem não pode beber chá de caroço de abacate, cuidados e precauções

A bebida é contra-indicata a pessoas alérgicas ao abacate, grávidas e lactantes.

Como fazer chá de caroço de abacate

Lave e então ferva o caroço de abacate por cerca de 5 minutos, a fim de o amolecer Retire sua casca e corte-o em pedaços pequenos Ferva os pedaços por mais 5 minutos Coe, adoce a gosto e sirva quente