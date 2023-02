Como fazer almôndegas? Veja a receita fácil e rápida

Quer aprender a fazer carne moída de uma forma diferente e saborosa? As almôndegas combinam tanto no jantar quanto no almoço. Veja como preparar essa receita deliciosa.

Ingredientes

500 g de carne moída

2 colheres (sopa) de azeite de oliva (30 ml)

1 xícara de cebola bem picada (60 g)

1 ovo

150 g de farinha de rosca

sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto

395 g de molho de tomate

Modo de preparo

Misture a carne com o ovo, a cebola, o sal, um pouco de azeite de oliva (ou óleo) e a pimenta. Agregue a farinha até dar o ponto de enrolar as almôndegas. Faça pequenas bolinhas. Em uma panela com um pouco de azeite, frite as almôndegas selando-as em fogo alto. Retire as almôndegas e reserve. Em outra panela, esquente o molho de tomate em fogo baixo. Na mesma panela da almôndega, elimine o excesso de azeite e coloque o molho de tomate, colocando as almôndegas para cozinhar por alguns minutos. Em cerca de 15 minutos as almôndegas estarão totalmente cozidas e o prato estará pronto.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)