Bombom de coco com chocolate foi a receita de hoje (21/03) no Mais Você da Globo; veja passo a passo

A receita de quinta-feira (21/03), do programa "Mais Você" é um bombom de coco com chocolate, ensinado pela apresentadora Ana Maria Braga. O doce é uma ótima sugestão para fazer na Páscoa ou garantir uma renda extra.

O bombom leva apenas cinco ingredientes que pode render até 20 unidades. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes

➔ 2 xícaras de chá ou 30 gramas de coco ralado em flocos

➔ Um terço de xícara de chá ou 80 mililitros de leite de coco

➔ 1 colher de sopa de manteiga derretida

➔ Um quarto de xícara de chá ou 60 gramas de açúcar

➔ 2 xícaras de chá ou 400 gramas de chocolate meio amargo derretido

Modo de preparo

➔ No processador (ou no liquidificador) coloque 2 xícaras de chá de coco ralado em flocos, um terço de xícara de chá de leite de coco, 1 colher de sopa de manteiga derretida, um quarto de xícara de chá de açúcar e bata aos poucos, mexendo sempre com a ajuda de uma espátula, até ficar uma mistura homogênea. São mais ou menos 5 minutos.

➔ Desligue o processador, transfira a mistura de coco para uma forma de 20 centímetros por 9 centímetros e 5 centímetros, forrada com plástico. Alise a superfície com as costas de uma colher e leve ao freezer por, no mínimo, 30 minutos para firmar.

➔ Depois desse tempo, retire a mistura de coco do freezer, transfira para uma tábua, corte retângulos de mais ou menos 4 e meio centímetros e 2 centímetros. Aperte cada um com as mãos para ficar firme.

➔ Para fazer os bombons, passe cada retângulo de coco no chocolate meio amargo derretido, escorra o excesso de chocolate e vá arrumando os bombons em uma forma forrada com papel-manteiga e deixe secar para servir.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)