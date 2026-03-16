Bomba de chocolate com brigadeiro: aprenda a receita
Se você é fã de sobremesas que combinam massa leve com recheio cremoso, vai se apaixonar por esta bomba de chocolate com brigadeiro. Fácil de preparar em casa, esta receita traz uma massa aerada, recheio de brigadeiro cremoso e cobertura de chocolate irresistível.
Ideal para festas, sobremesas de fim de semana ou para impressionar amigos e familiares. Confira o passo a passo.
Ingredientes da bomba de chocolate com brigadeiro
Massa de Bomba de Chocolate
- 1 xícara de água (240 ml)
- 100 g de manteiga sem sal
- Uma pitada de sal
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 10 g de açúcar (1 colher de sopa)
- 1 xícara de farinha de trigo
- 4 ovos grandes
Recheio de Brigadeiro
- 1 lata de leite condensado
- 1 caixinha de creme de leite
- 100 g de chocolate ao leite
Cobertura de Chocolate
- 150 g de chocolate ao leite
- Chocolate em pó para polvilhar
Modo de Preparo da bomba de chocolate com brigadeiro
Massa
- Em uma panela, leve a água, manteiga, açúcar, sal e essência de baunilha ao fogo médio até ferver.
- Adicione a farinha de uma só vez e mexa vigorosamente por cerca de 4 minutos, até formar uma massa homogênea.
- Retire do fogo e espere esfriar um pouco antes de adicionar os ovos, um a um, na batedeira, até obter uma massa lisa e brilhante.
- Transfira a massa para um saco de confeitar e modele as bombas sobre uma assadeira forrada com papel manteiga.
- Asse em forno pré-aquecido a 180°C por 35–40 minutos, ou até dourar. Deixe esfriar completamente.
Recheio de Brigadeiro
- Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite e o chocolate ao leite em fogo médio.
- Cozinhe até atingir o ponto de brigadeiro de colher.
- Espere esfriar antes de rechear as bombas, usando um saco de confeitar ou cortando-as ao meio.
Cobertura de Chocolate
- Derreta 150 g de chocolate ao leite em banho-maria ou micro-ondas.
- Banhe a parte superior das bombas no chocolate derretido e polvilhe com chocolate em pó.
- Leve à geladeira por cerca de 15 minutos antes de servir.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
