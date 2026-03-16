Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Bomba de chocolate com brigadeiro: aprenda a receita

Fácil de preparar em casa, essa receita traz uma massa aerada e é ideal para sobremesa

Gabrielle Borges
fonte

Bomba de chocolate com brigadeiro: (Foto: Freepik)

Se você é fã de sobremesas que combinam massa leve com recheio cremoso, vai se apaixonar por esta bomba de chocolate com brigadeiro. Fácil de preparar em casa, esta receita traz uma massa aerada, recheio de brigadeiro cremoso e cobertura de chocolate irresistível.

Ideal para festas, sobremesas de fim de semana ou para impressionar amigos e familiares. Confira o passo a passo.

Ingredientes da bomba de chocolate com brigadeiro

Massa de Bomba de Chocolate

  • 1 xícara de água (240 ml)
  • 100 g de manteiga sem sal
  • Uma pitada de sal
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 10 g de açúcar (1 colher de sopa)
  • 1 xícara de farinha de trigo
  • 4 ovos grandes

Recheio de Brigadeiro

  • 1 lata de leite condensado
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 100 g de chocolate ao leite

Cobertura de Chocolate

  • 150 g de chocolate ao leite
  • Chocolate em pó para polvilhar

Modo de Preparo da bomba de chocolate com brigadeiro

Massa

  • Em uma panela, leve a água, manteiga, açúcar, sal e essência de baunilha ao fogo médio até ferver.
  • Adicione a farinha de uma só vez e mexa vigorosamente por cerca de 4 minutos, até formar uma massa homogênea.
  • Retire do fogo e espere esfriar um pouco antes de adicionar os ovos, um a um, na batedeira, até obter uma massa lisa e brilhante.
  • Transfira a massa para um saco de confeitar e modele as bombas sobre uma assadeira forrada com papel manteiga.
  • Asse em forno pré-aquecido a 180°C por 35–40 minutos, ou até dourar. Deixe esfriar completamente.

Recheio de Brigadeiro

  • Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite e o chocolate ao leite em fogo médio.
  • Cozinhe até atingir o ponto de brigadeiro de colher.
  • Espere esfriar antes de rechear as bombas, usando um saco de confeitar ou cortando-as ao meio.

Cobertura de Chocolate

  • Derreta 150 g de chocolate ao leite em banho-maria ou micro-ondas.
  • Banhe a parte superior das bombas no chocolate derretido e polvilhe com chocolate em pó.
  • Leve à geladeira por cerca de 15 minutos antes de servir.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receitas doces

como fazer bomba de chocolate

bomba de chocolate
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda