'Doce da Rainha': aprenda a fazer a receita da sobremesa
Doce cremoso com calda de coco que derrete na boca, rende cerca de 10 porções e tempo de preparo de 25 minutos
O Doce da Rainha é uma sobremesa gelada com textura de mousse e uma deliciosa calda de coco caramelizado. Ideal para almoços de domingo, festas ou qualquer ocasião especial. Confira o passo a passo.
Ingredientes do Doce da Rainha
Creme:
- 1 caixinha de leite condensado
- 1 caixinha de creme de leite
- 1 xícara de leite em pó
- 1 vidrinho de leite de coco (200 ml)
- 1 sachê de gelatina incolor sem sabor (12 g)
Calda:
- 1 xícara de açúcar
- 1 colher (sopa) de manteiga ou margarina
- 1 caixinha de creme de leite
- 100 g de coco em flocos
Modo de Preparo do Doce da Rainha
Hidrate a gelatina
- Em um recipiente pequeno, adicione a gelatina incolor e misture com aproximadamente 5 colheres (sopa) de água. Deixe descansar por 5 minutos para hidratar.
- Depois, leve ao micro-ondas por 10 a 15 segundos, apenas até dissolver completamente. Reserve.
Prepare o creme
- No liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e o leite de coco. Bata por cerca de 2 a 3 minutos, até obter uma mistura bem lisa e homogênea.
- Com o liquidificador ainda ligado, adicione a gelatina dissolvida e bata por mais alguns segundos para incorporar totalmente.
Leve para gelar
- Despeje o creme em uma travessa média ou em taças individuais.
- Cubra com plástico filme e leve à geladeira por 3 a 4 horas, até firmar completamente.
- O ponto ideal é quando o creme estiver consistente, semelhante a um mousse firme.
Prepare a calda de coco
- Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio até derreter e formar um caramelo dourado.
- Adicione a manteiga e misture bem. Em seguida, acrescente o creme de leite com cuidado, mexendo continuamente até formar um creme liso.
- Finalize adicionando o coco em flocos e cozinhe por mais 2 a 3 minutos, até a calda engrossar levemente.
- Deixe amornar antes de usar.
Finalização
- Espalhe a calda sobre o creme já firme.
- Leve à geladeira por mais 20 minutos antes de servir.
- Sirva bem gelado.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
