O Liberal chevron right Receita chevron right

'Doce da Rainha': aprenda a fazer a receita da sobremesa

Doce cremoso com calda de coco que derrete na boca, rende cerca de 10 porções e tempo de preparo de 25 minutos

Gabrielle Borges
Doce da Rainha (Foto: Youtube)

O Doce da Rainha é uma sobremesa gelada com textura de mousse e uma deliciosa calda de coco caramelizado. Ideal para almoços de domingo, festas ou qualquer ocasião especial. Confira o passo a passo.

Ingredientes do Doce da Rainha 

Creme:

  • 1 caixinha de leite condensado
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 1 xícara de leite em pó
  • 1 vidrinho de leite de coco (200 ml)
  • 1 sachê de gelatina incolor sem sabor (12 g)

Calda:

  • 1 xícara de açúcar
  • 1 colher (sopa) de manteiga ou margarina
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 100 g de coco em flocos

Modo de Preparo do Doce da Rainha 

Hidrate a gelatina

  • Em um recipiente pequeno, adicione a gelatina incolor e misture com aproximadamente 5 colheres (sopa) de água. Deixe descansar por 5 minutos para hidratar.
  • Depois, leve ao micro-ondas por 10 a 15 segundos, apenas até dissolver completamente. Reserve.

Prepare o creme

  • No liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e o leite de coco. Bata por cerca de 2 a 3 minutos, até obter uma mistura bem lisa e homogênea.
  • Com o liquidificador ainda ligado, adicione a gelatina dissolvida e bata por mais alguns segundos para incorporar totalmente.

Leve para gelar

  • Despeje o creme em uma travessa média ou em taças individuais.
  • Cubra com plástico filme e leve à geladeira por 3 a 4 horas, até firmar completamente.
  • O ponto ideal é quando o creme estiver consistente, semelhante a um mousse firme.

Prepare a calda de coco

  • Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio até derreter e formar um caramelo dourado.
  • Adicione a manteiga e misture bem. Em seguida, acrescente o creme de leite com cuidado, mexendo continuamente até formar um creme liso.
  • Finalize adicionando o coco em flocos e cozinhe por mais 2 a 3 minutos, até a calda engrossar levemente.
  • Deixe amornar antes de usar.

Finalização

  • Espalhe a calda sobre o creme já firme.
  • Leve à geladeira por mais 20 minutos antes de servir.
  • Sirva bem gelado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

