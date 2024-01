Receita: veja como preparar bolinho de chuva com banana

O bolinho de chuva é uma receita tradicional da culinária brasileira que agrada a todas as idades. Com gostinho de infância, ele é uma ótima opção para o lanche da tarde para acompanhar com um cafezinho. Para quem quer dar um toque de novidade, o bolinho de chuva com banana pode surpreender. A banana deixa o bolinho ainda mais saboroso e molhadinho.

O "Receitas", produto digital de gastronomia da Globo, ensinou uma receita muito simples de fazer e fica pronta em apenas 15 minutos. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer o bolinho de chuva com banana

1 ovo

1 banana

3 colheres de sopa de açúcar

Meio xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

Açúcar e canela em pó a gosto para polvilhar

Modo de preparo do bolinho de chuva com banana

Quebre o ovo em um recipiente e bata com um garfo. Amasse 1 banana e acrescente no recipiente. Em seguida, adicione 3 colheres de sopa de açúcar, meia xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de farinha de trigo e misture. Por último, coloque 1 colher de chá de fermento em pó e misture novamente. Com auxílio de uma colher, faça pequenas porções com a massa e frite em óleo quente. Escorra, espere esfriar e passe os bolinhos de chuva em uma misture de açúcar e canela em pó a gosto. Sirva em seguida.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)