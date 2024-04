3 receitas para almoço ricas em proteínas para quem busca uma alimentação balanceada

A proteína é um dos nutrientes fundamentais para diversos processos do corpo, tornando o sue consumo diário indispensável, sobretudo para quem pratica atividade física. Segundo especialistas, a proteína é responsável pela formação de músculos, tecidos e formam substâncias vitais para a defesa do organismo.

Para obter todos os benefícios do nutriente, é necessário incluir na dieta alimentos que ricos em proteínas, por isso, confira três receitas ideais para quem quer incluir a substância no almoço.

Receitas ricas em proteínas

1- Almôndega com aveia

Ingredientes

500 g de carne moída;

100 g de farelo de aveia;

2 ovos;

1 ramo de salsinha picada;

1 cebola descascada e picada;

3 dentes de alho descascado e amassado;

340 g de molho de tomate;

2 colheres de sopa de azeite;

Sal a gosto.

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o molho de tomate, e misture até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira. Regue com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Sirva em seguida.

2- Hambúrguer de grão-de-bico com arroz

Ingredientes

1 xícara de grão-de-bico cozido;

1/2 xícara de arroz integral cozido;

2 colheres de sopa de farelo de pão integral;

3 colheres de sopa de cenoura descascada e ralada;

2 colheres de sopa de salsa picada;

3 colheres de sopa de cebolinha picada;

1 colher de sopa de coentro picado;

1 colher de sopa de raspas de limão;

1 colher de chá de sal;

1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída;

1 clara de ovo;

Azeite para untar.

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico e bata para triturar bem. Adicione o arroz e bata novamente até incorporar. Após, transfira a mistura para um recipiente, acrescente o farelo de pão, a cenoura, a salsa, a cebolinha, o coentro, as raspas de limão, o sal e a pimenta-do-reino e mexa bem. Por último, coloque a clara de ovo e misture até incorporar com os demais ingredientes. Leve à geladeira por 10 minutos.

Depois, retire da geladeira e, com a ajuda de uma colher grande, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

3- Panqueca de endro e queijo cottage

Ingredientes

2 xícaras de chá de queijo cottage;

320 g de farinha de trigo integral;

1 xícara de chá de leite desnatado;

1/5 de colher de chá de água;

3 ovos;

259 g de creme de leite;

1 maço de endro picado;

Sal e o óleo de coco a gosto.

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente fundo, peneire a farinha de trigo. Adicione o leite, a água, o sal e o óleo de coco e misture bem. Acrescente os ovos e mexa novamente até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa, disponha sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar os dois lados. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em um liquidificador, coloque o endro, o creme de leite, o queijo cottage e o sal e bata até obter um creme. Após, com a ajuda de uma colher, recheie as panquecas com a mistura e enrole. Sirva em seguida.

