Receita de panqueca de aveia fit: alternativa é super saudável e promove saciedade por mais tempo

Com opções doces e salgadas, as panquecas são receitas muito apreciadas por quem gosta da mistura de massas com recheios diversos, a depender do paladar de quem vai consumir. Para tornar a receita ainda mais acessível, principalmente àqueles que seguem uma dieta com níveis baixos de calorias e gorduras, a panqueca fit é uma das recomendações.

Com a aveia substituindo o trigo, a panqueca se torna uma receita mais saudável, saborosa além, é claro, de promover a saciedade por muito mais tempo. Confira como preparar:

Receita de panqueca de aveia fit - (opção doce)

Ingredientes

2 bananas

2 ovos

½ xícara de aveia em flocos

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

1 colher (sopa) de canela (alternativas: 1 colher de chocolate em pó OU 2 colheres de manteiga de amendoim)

Modo de preparo

- Amasse as bananas em uma travessa funda;

- Adicione os ovos inteiros e misture bem;

- Adicione a baunilha, a aveia e a canela (ou o chocolate em pó, ou a manteiga de amendoim);

- Unte uma frigideira com um pouco de óleo e leve ao fogo até aquecer. Coloque uma colherada grande (ou uma concha) da massa na frigideira;

- Cozinhe de 2 a 3 minutos;

- Quando a massa começar a soltar umas bolhinhas, vire e deixe mais 1 a 2 minutos;

- Repita o processo de cozimento para as demais porções.

- Sirva com xarope para panqueca ou sua cobertura favorita.

Receita de panqueca de aveia fit - (opção salgada)

Ingredientes

1 xícara (chá) de leite;

1 ovo;

1 colher de sopa de margarina;

1 colher de chá (rasa) de sal;

1 xícara de aveia integral.

Recheio

2 xícaras de proteína de soja;

3 colheres (sopa) de molho de tomate;

3 dentes de alho;

1 cebola;

2 sachês de caldo de frango;

Óleo para refogar.

Modo de preparo

- Coloque todos os ingredientes da massa no liquidificador;

- Bata por 5 minutos;

- Faça os discos de massa em uma frigideira levemente untada com óleo;

- No recheio, frite o alho quando estiver dourado e ponha a cebola. Deixe dourar um pouco, ponha o caldo de frango, o molho de tomate, e por último, a soja. Misture tudo e deixe cozinhar por 5 minutos.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com