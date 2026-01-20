Candidatas ao Rainha das Rainhas 2026 serão conhecidas hoje (20) no Mercado de São Brás

Chegou a hora aguardada por muita gente desde o começo deste mês quando se começou a falar na 78ª edição do concurso Rainha das Rainhas 2026: as 15 candidatas representantes de clubes sociais de Belém no evento serão apresentadas a partir das 18h desta terça-feira (20) no Mercado de São Brás. É primeira vez que esse formato é adotado pela coordenação do concurso promovido pelo Grupo Liberal.

Nos anos anteriores, cabia aos clubes promoverem a apresentação de suas rainhas. Agora, as jovens ainda participarão de toda uma programação no próprio Mercado organizada exclusivamente para elas. Tudo para entrar no clima da grande noite do RR 2026 em 7 de fevereiro no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia, com transmissão ao vivo dos veículos de comunicação do Grupo Liberal.

“As rainhas vão chegar ao Mercado de São Brás às 18h desta terça. Daí, elas terão um breve ensaio com o casal Rolon Ho e Thaís Sousa (coreógrafos vencedores do quadro “Dança dos Famosos” do programa “Domingão do Huck”). Em seguida, das 18 às 19h, ocorrerá a passagem das faixas. As rainhas anteriores irão entregar as faixas para suas sucessoras. Depois, às 19h05, elas serão apresentadas ao vivo em uma entrada do JL2 da TV Liberal, e, na sequência, vão fazer um desfile informal pelo Mercado de São Brás”, destaca a coordenadora do Rainha das Rainhas 2026, Meg Martins.

Além da TV, essa apresentação das rainhas vai contar com a cobertura jornalística de todo o Grupo Liberal, ou seja, com todo o detalhamento do anúncio oficial das candidatas.

Serão conhecidas, então, as rainhas dos clubes: Bancrevea, Tênis Clube do Pará, Sociedade Médico Cirúrgica do Pará, Assembléia Paraense, Clube do Remo, Paysandu, Tuna Luso Brasileira, Bragantino, Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (COCB), Pinheirense, Clube de Engenharia, Grêmio Literário e Recreativo Português, AABB, Guará Acqua Park e Pará Clube.

Título especial

Entre as 15 candidatas predomina como motivação maior a participação no maior concurso de beleza e a oportunidade de concretizar o sonho de se tornar uma rainha. Além disso, a vontade de contribuir para enaltecer o Carnaval de Belém, a cultura paraense como um todo, e, ainda, aproveitar o período de um ano como rainha, inclusive, com direito à participação em eventos diversos e à projeção profissional. A Rainha e as quatro princesas já são convidadas especiais do Camarote de Milton Cunha na apoteose do Carnaval de Belém.

A apresentação das 15 rainhas contará com a presença muito especial da Rainha das Rainhas 2025, Lohanne Lima, do Clube do Remo. Lohanna conquistou o título para o Leão Azul ao desfilar com a fantasia “Parvati: a energia indiana do amor”. O Remo não contava com essa conquista há 25 anos. Além da Rainha Lohanne, rainhas de anos anteriores vão estar presentes ao evento desta terça-feira (20). A primeira Rainha das Rainhas foi Odete Chaves Braga, do Clube dos Aliados. Ela desfilou em 1947 com a fantasia “Laveski”.

As jovens receberão presentes e flores dos dirigentes de seus respectivos clubes. Este momento singular para as 15 rainhas terá como apresentador o radialista Markinho Pinheiro, da Rádio Liberal FM. O evento vai contar com uma performance do DJ Cayan Ribeiro.

Para que as candidatas ao título máximo da Rainha das Rainhas possam sentir para valer o que é participar desse evento tradicional na sociedade paraense, o desfile informal no Mercado de São Brás funcionará como um momento de aproximação das rainhas com o público e também de maior interação com as torcidas dos clubes participantes do concurso. E essa ambientação também é válida para a equipe técnica de cada rainha, ou seja, estilistas, coreógrafos, assessores e pessoal de apoio. Além, é claro, dos familiares das candidatas.

Rainhas e técnicos aproveitam, inclusive, esta segunda quinzena de janeiro para intensificar os preparativos para a apresentação no Hangar. Isso envolve uma sequência de ensaios, incluindo o uso da fantasia da rainha para o desfile de 7 de fevereiro. É também trabalhada a parte emocional e de condicionamento físico das rainhas.

Premiação

A grande vencedora do Rainha das Rainhas 2026 terá como prêmio um carro zero quilômetro, e as quatro princesas receberão prêmios especiais. Após a apresentação de hoje (20), as 15 rainhas participarão de uma série de eventos até a noite de 7 de fevereiro, data de quando será conhecida a Rainha das Rainhas 2026.

O título de Rainha das Rainhas deste ano terá um significado a mais para a vencedora do concurso. Em 2026, a TV Liberal completa 50 anos de história. Além desse fato, o jornal O Liberal atinge a marca de 80 anos de presença na história e cultura dos paraenses. Dois veículos de comunicação estruturais do Grupo Liberal, idealizado e fundador por Romulo Maiorana. E isso tudo com o concurso ganhando um novo formato, com inovações para abrilhantar ainda mais a beleza e o charme da mulher paraense e valorizar a cultura do Estado do Pará. O Rainha das Rainhas 2026 tem o patrocínio da Cervejaria Caribeña e do Grupo Revemar e apoio do SESI.

Serviço:

Apresentação oficial das candidatas do Rainha das Rainhas 2026

Local: Mercado de São Brás, na Av. José Bonifácio com a Magalhães Barata - bairro de São Brás

Horário: A partir das 18h