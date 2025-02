Veja a classificação geral do Rainha das Rainhas 2025; saiba a posição que cada candidata ficou

O Rainha das Rainhas de 2025 finalizou na madrugada do último domingo (23/02), mas a repercussão sobre o concurso continua. Após a vitória da candidata do Clube do Remo, se consagrando a nova soberana do Carnaval paraense, o portal Oliberal.com, que fez a transmissão minuto a minuto do evento, divulga a classificação geral do concurso deste ano:

Veja a classificação geral do Rainha das Rainhas 2025

Galeria de fotos exclusiva das 13 candidatas ao Rainha das Rainhas 2025

Candidatas rainhas 2025 - fantasias Lohanne Lima / Remo/Wagner Santana/O Liberal Eliza Almeida - Cassazum/Wagner Santana/O Liberal Yanna Meireles - Pinheirense/Wagner Santana/O Liberal Sâmmya Xavier - Bancrévea/Wagner Santana/O Liberal Danielly Barbosa - Clube de Engenharia/Wagner Santana/O Liberal Loren Chrstine - Bragantino/Wagner Santana/O Liberal Nilvana Lopes - Tuna/Wagner Santana/O Liberal Gabriela Macedo - Casota/Wagner Santana/O Liberal Pamela Caroline - Paysandu/Wagner Santana/O Liberal Pamela Nascimento - Pará Clube/Wagner Santana/O Liberal Rebecca Sangalli - AP/Wagner Santana/O Liberal Danny Santos - CSSA/Wagner Santana/O Liberal

O Clube do Remo é, agora, o segundo clube mais vitorioso da história do concurso, com 13 conquistas, ficando atrás apenas da Assembléia Paraense, que tem 16 títulos. Reveja todas as apresentações das 13 candidatas!

O concurso Rainha das Rainhas 2025 teve o patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.