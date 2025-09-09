Vídeo: Brasil quase voltou à ditadura por grupo que não aceita perder, afirma Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira (9) que o Brasil “quase voltou a uma ditadura” em razão da atuação de uma organização criminosa que não aceitou o resultado das eleições. A declaração foi dada durante o julgamento do núcleo 1, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa, constituída por um grupo político, não sabe perder eleições”, afirmou Moraes.

Moraes aponta Bolsonaro como líder

O ministro destacou Bolsonaro como chefe do grupo investigado. Segundo ele, a organização “não sabe o que é um princípio democrático e republicano da alternância de poder”.

“Quem perde, vira oposição e disputa as próximas eleições. Quem ganha, assume e tenta se manter nas eleições, mas tenta se manter pelo voto popular”, completou.

A Primeira Turma do STF julga Bolsonaro e outros sete réus acusados de participar do plano de golpe. Ao longo da semana, os ministros vão decidir pela condenação ou absolvição dos envolvidos.

O ex-presidente pode ser condenado por até cinco crimes, que juntos somariam penas de até 43 anos de prisão.