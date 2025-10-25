Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Superintendente da Receita Federal faz alerta aos municípios do Pará sobre nova exigência do órgão

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Altair Sampaio reforçou que cidades que não se adequarem à emissão nacional de nota fiscal de serviços podem perder repasses a partir de janeiro de 2026

Gabi Gutierrez
fonte

Altair Sampaio está na superintendência da 2ª região desde abril de 2025 (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

A superintendente da Receita Federal no Pará, Altair Sampaio, fez um alerta aos municípios da região sobre a necessidade de adequação à nova regra de emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), que passa a seguir um padrão nacional definido pela reforma tributária de 2023. Segundo ela, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, os municípios que não se adaptarem até o dia 1º de janeiro de 2026 poderão deixar de receber transferências voluntárias da União.

“Hoje, apenas 14 municípios do Pará já estão ativos na plataforma da Receita Federal. A preocupação é que muitos ainda não estão conforme, e o prazo não será prorrogado”, explicou Altair. Ela destacou que, para cumprir a norma, as prefeituras que possuem sistemas próprios de emissão precisam firmar convênios com a Receita, garantindo que os sistemas municipais conversem com o nacional. Já as cidades que não possuem sistema poderão utilizar diretamente o modelo oferecido pela Receita Federal.

VEJA MAIS:

image Mais de 6,6 mil paraenses recebem restituição residual do IRPF; veja como consultar o pagamento
No Pará, a maior parte das restituições será paga a contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém


image Receita Federal doa microcomputadores a prefeituras do Pará
Mais de 630 equipamentos foram reaproveitados a partir de TV boxes ilegais e serão usados em escolas municipais


image O que muda no Imposto de Renda com a nova faixa de isenção aprovada na Câmara? Entenda a nova lei
Ampliação da faixa de isenção pode beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros; proposta também cria tributação mínima para rendas acima de R$ 600 mil

Altair ressaltou que a exigência está prevista na Lei Complementar nº 214, que instituiu a reforma tributária sobre o consumo, e que não há possibilidade de alteração do prazo. “Os municípios menores, que dependem fortemente das transferências voluntárias, precisam se adequar com urgência para não sofrer prejuízos financeiros”, reforçou.

A superintendente também alertou os órgãos públicos sobre outra mudança importante: a substituição da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pelo eSocial, a partir de 2026. A mudança exige que todos os pagamentos a servidores públicos passem a ser informados pelo novo sistema, o mesmo já utilizado por empresas privadas e empregadores domésticos.

“O órgão que não fizer isso vai gerar transtornos. O servidor pode cair na malha fina, porque a Receita vai buscar as informações no eSocial e não mais na DIRF”, explicou Altair, reforçando a importância de que os órgãos públicos iniciem a transição ainda em 2025.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

altair sampaio

Receita Federal
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Defesa de Ramagem apresenta recurso ao STF para diminuir pena e manter cargo de delegado

27.10.25 22h03

crime

Daniela Barbalho lamenta morte de menino de 6 anos encontrado dentro de mala, em Belém

A primeira-dama se pronunciou sobre o caso nas redes sociais na noite desta segunda-feira (27)

27.10.25 21h54

Ex-comandante da Marinha questiona penas em recurso contra condenação

27.10.25 21h48

Defesa de Anderson Torres reclama de 'distorção de provas' em recurso contra condenação no STF

27.10.25 21h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

política

Moraes pede ajuda dos EUA para intimar Paulo Figueiredo no processo do golpe

Ministro entendeu ser necessário o envio de um pedido formal às autoridades norte-americanas

23.10.25 17h13

POLÍTICA

Bolsonaro condenado: STF publica decisão e dá prazo para recurso da defesa

O acórdão tem, aproximadamente, duas mil páginas e a defesa do ex-presidente tem até cinco dias para apresentar embargos de declaração

22.10.25 8h35

Margem Equatorial

Senadores e deputados aprovam licença concedida pelo Ibama; veja a reação de cada parlamentar

Perfuração no bloco FZA-M-059, em águas profundas do Amapá, deve começar imediatamente, segundo a Petrobras

21.10.25 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda