Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ciro Nogueira (PP) diz que hoje "Lula é um avião voando sozinho" e favorito para 2026

Estadão Conteúdo

O presidente nacional do Progressistas e senador Ciro Nogueira (PI) afirmou neste sábado, 25, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é, neste momento, o favorito para vencer as eleições presidenciais de 2026. Embora seja um dos principais articuladores da oposição ao petista, o líder do PP reconheceu que o governo federal atravessa uma fase favorável, em declaração dada a jornalistas durante o Fórum de Segurança Pública, promovido pela Fundação Francisco Dornelles em São Paulo.

"Vejo como um jogo de futebol. Se só um time está em campo, ele é o favorito", disse Nogueira. "Hoje o Lula é um avião voando sozinho, mas é um avião que voa baixo, com teto baixo e pouca autonomia. Quando o nosso centro decolar, vai voar muito mais alto e será muito melhor para o País."

O senador salientou que o campo político da direita terá de escolher um candidato e que essa decisão passará pelos governadores estaduais. Nogueira tem dito que sua preferência é pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Nos bastidores, o presidente do PP tenta se cacifar como candidato a vice-presidente.

Ele também criticou Lula pela declaração em Jacarta, na Indonésia, de que "traficantes são vítimas de usuários". O petista fez uma retratação nas redes sociais em seguida, afirmando que a frase foi "mal colocada".

"Só tenho a lamentar nós temos um presidente da República com esse tipo de pensamento", afirmou o senador. "Mas ele mesmo viu a repulsa da sociedade, de direita a esquerda, diante desse tipo de visão de País, completamente equivocada. A sociedade não aceita esse tipo de posicionamento de um presidente da República."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ciro Nogueira

Progressistas

Lula

eleições 2026
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Ciro Nogueira (PP) diz que hoje "Lula é um avião voando sozinho" e favorito para 2026

25.10.25 17h28

ENTREVISTÃO

Superintendente da Receita Federal faz alerta aos municípios do Pará sobre nova exigência do órgão

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Altair Sampaio reforçou que cidades que não se adequarem à emissão nacional de nota fiscal de serviços podem perder repasses a partir de janeiro de 2026

25.10.25 17h00

ENTREVISTÃO

No Pará, Receita Federal faz parcerias para descaracterização de produtos contrabandeados

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Altair Sampaio diz que a iniciativa visa transformar a Receita Federal de apenas fiscalizadora, para parceira da sociedade

25.10.25 16h30

FISCO NO PARÁ

Receita Federal no Pará: superintendente diz que órgão quer ser 'parceiro, não apenas fiscalizador'

A superintendente  Altair de Fátima Sampaio enfatizou, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, que a dimensão geográfica e o perfil econômico exportador tornam a atuação da Receita na região única no país

25.10.25 16h30

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

POLÊMICA

PEC da Segurança Pública gera polêmica ao propor mudanças estruturais nas polícias

Em tramitação na Câmara, proposta divide opiniões ao abrir caminho para extinção da carreira de delegado e centralização das investigações na União; deputados e entidades de classe reagem

19.10.25 7h00

política

Moraes pede ajuda dos EUA para intimar Paulo Figueiredo no processo do golpe

Ministro entendeu ser necessário o envio de um pedido formal às autoridades norte-americanas

23.10.25 17h13

POLÍTICA

Bolsonaro condenado: STF publica decisão e dá prazo para recurso da defesa

O acórdão tem, aproximadamente, duas mil páginas e a defesa do ex-presidente tem até cinco dias para apresentar embargos de declaração

22.10.25 8h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda