Ciro Nogueira (PP) diz que hoje "Lula é um avião voando sozinho" e favorito para 2026

O presidente nacional do Progressistas e senador Ciro Nogueira (PI) afirmou neste sábado, 25, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é, neste momento, o favorito para vencer as eleições presidenciais de 2026. Embora seja um dos principais articuladores da oposição ao petista, o líder do PP reconheceu que o governo federal atravessa uma fase favorável, em declaração dada a jornalistas durante o Fórum de Segurança Pública, promovido pela Fundação Francisco Dornelles em São Paulo.

"Vejo como um jogo de futebol. Se só um time está em campo, ele é o favorito", disse Nogueira. "Hoje o Lula é um avião voando sozinho, mas é um avião que voa baixo, com teto baixo e pouca autonomia. Quando o nosso centro decolar, vai voar muito mais alto e será muito melhor para o País."

O senador salientou que o campo político da direita terá de escolher um candidato e que essa decisão passará pelos governadores estaduais. Nogueira tem dito que sua preferência é pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Nos bastidores, o presidente do PP tenta se cacifar como candidato a vice-presidente.

Ele também criticou Lula pela declaração em Jacarta, na Indonésia, de que "traficantes são vítimas de usuários". O petista fez uma retratação nas redes sociais em seguida, afirmando que a frase foi "mal colocada".

"Só tenho a lamentar nós temos um presidente da República com esse tipo de pensamento", afirmou o senador. "Mas ele mesmo viu a repulsa da sociedade, de direita a esquerda, diante desse tipo de visão de País, completamente equivocada. A sociedade não aceita esse tipo de posicionamento de um presidente da República."