Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Fux discorda de Moraes após 7 minutos de voto

Ministros do STF sinalizam discordância durante a ação penal

O Liberal
fonte

Ministro do STF, Luiz Fux. (Andressa Anholete/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux interrompeu a fala inicial de Alexandre de Moraes durante o julgamento do chamado núcleo 1. A sessão ocorreu nesta terça-feira (9), na Primeira Turma da Corte.

Moraes comentava os questionamentos apresentados pelas defesas dos réus quando Fux pediu a palavra ao presidente da Turma, ministro Cristiano Zanin. Ele afirmou que voltaria a tratar das preliminares antes de apresentar seu voto.

Possíveis divergências no foro de julgamento

“Desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, sempre ressalvei e fiquei vencido nessas posições. Por sorte que vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência, votando direto”, declarou Fux.

A manifestação faz referência ao entendimento já expresso pelo ministro de que o julgamento deveria ocorrer no Plenário do STF, e não apenas na Primeira Turma.

VEJA MAIS

image Semana decisiva de Bolsonaro no STF: o que esperar sobre o julgamento da trama golpista
Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal começam a votar nesta terça-feira (9); julgamento pode levar à condenação ou absolvição de Bolsonaro e outros sete réus.

image Apoiadores de Bolsonaro no Pará impulsionam tag #BolsonaroFree ao se manifestar durante julgamento
Ex-presidente e outros sete réus são julgados por suposta tentativa de golpe de estado

 

Em seguida, Alexandre de Moraes destacou que várias das preliminares apresentadas pelas defesas já haviam sido rejeitadas por unanimidade quando a denúncia foi recebida, inclusive com voto de Luiz Fux. A única exceção foi a questão da competência da Primeira Turma.

É justamente nesse ponto que Fux deve manter sua divergência. Para o ministro, a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado deveria ser analisada pelo Plenário do STF, com quórum completo, e não pela Turma, que reúne apenas parte da Corte.

Fux é o terceiro a votar. Antes dele, se pronunciam Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Depois, falam a ministra Cármen Lúcia e o presidente do colegiado, Cristiano Zanin.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

julgamento de jair bolsonaro

BOLSONARO

STF

alexandre de moraes
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Tentativa de golpe: atos foram tantos e tão absurdos que vários acabamos esquecendo, diz Moraes

09.09.25 12h53

'Brasil quase voltou a uma ditadura porque grupo político não sabe perder eleições', diz Moraes

09.09.25 12h48

Motta reforçou que a semana é de votações consensuais, diz Talíria Petrone

09.09.25 12h48

Moraes: fica claro alinhamento entre Bolsonaro e ex-ministro da Defesa na tentativa de golpe

09.09.25 12h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Corrupção

Operação da PF e CGU na Grande Belém apura desvios de R$ 198 milhões em contratos públicos

Fraudes envolvem recursos federais e procedimentos licitatórios em contratos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro

02.09.25 13h34

ESTRATÉGIA

Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

A audiência foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

02.09.25 16h28

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

DEPOIMENTO

Ex-assessor diz que Moraes 'fraudou' investigação nos processos pelo 8 de Janeiro; veja o vídeo

Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do TSE, prestou depoimento ao Senado e afirmou que ministro do STF teria embasado retroativamente decisão contra empresários bolsonaristas

02.09.25 23h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda