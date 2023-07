Celso Sabino no Ministério do Turismo: veja a repercussão entre parlamentares federais

Parlamentares da bancada federal, ouvidos pela reportagem, na noite desta quinta-feira (13), veem como positiva a nomeação de Celso Sabino (União/PA), para o Ministério do Turismo, conforme confirmado pelo Palácio do Planalto, em Brasília (DF), nesta quinta-feira (13). Em geral, eles destacaram a importância do órgão ministerial para a vocação econômica natural do território paraense.

O deputado federal Airton Faleiro (PT) disse ver com satisfação a presença de um segundo paraense no Governo Lula. "Primeiro, porque isso reforça o Pará no governo do presidente Lula", afirmou ele.

"Nós já tínhamos o ministro paraense, Jader Filho, que, aliás, vem fazendo um belo trabalho no Ministério das Cidades, que coordena um dos maiores programas do Governo Lula, o "Minha Casa Minha Vida", entre outros. Termos o Celso Sabino, outro ministro paraense, também, é a esperança de uma ferramenta, de outro instrumento ministerial em favor da política do turismo que é muito compatível com a nossa economia amazônica", enfatizou Airton Faleiro.

Turismo contribui para a preservação dos recursos naturais, diz Airton Faleiro

Para o petista, o segmento turístico é estratégico para a proteção dos recursos naturais amazônicos. "Se a gente quiser substituir queimadas, derrubadas, políticas predatórias, não podemos pensar só em medidas de fiscalização, controle e punitivas. Nós precisamos de políticas afirmativas e eu acho que com o Ministério do Turismo tendo este paraense, que conhece o Pará e sabe se relacionar com o parlamento, nós dá possibilidade de avançar em uma política compatível com a Amazônia. Nós vamos sediar a COP 30 e a Cúpula da Pan-Amazônica em agosto (haverá um evento em Belém), o Pará ganha muito com isso", finalizou..

"Sempre que temos um paraense à frente de um ministério, renovamos as expectativas por oportunidades para o nosso estado. Celso tem a chance de alavancar o nosso turismo amazônico", afirmou o deputado José Priante (MDB/PA).

Priante observou, ainda, que a nomeação de Sabino para o ministério, com a confirmação realização da COP-30, no Pará, "será um momento único, com certeza, tudo conspira a favor de novas e grandes conquistas para o nosso estado", acrescentou ele.

A deputada federal Renilce Nicodemos (MDB/PA) também recebeu otimista a notícia sobre Sabino para o ógão ministerial. "O Ministério do Turismo é de suma importância, principalmente, para o Pará, que tem o turismo como vocação, através das suas belezas, paisagens, cultura, cores e sabores".

"Recentemente, o presidente Lula anunciou Belém como sede da COP 30, então, mais do que nunca, estamos diante dos olhos do Brasil e do mundo, por isso, precisamos melhorar e investir em diversas áreas, especialmente, o turismo. Desejo ao meu colega de Câmara Federal sucesso no comando da pasta e que o Pará possa ser, cada vez mais, rota para visitações e, claro, fomente mais e mais a geração de emprego e renda para os brasileiros, em especial, aos paraenses", frisou Renilce.

A deputada federal Dilvanda Faro (PT/PA) também felicitou a chegada de Sabino no poder Executivo. Ela utilizou as redes sociais com a seguinte mensagem: “temos mais um paraense na Esplanada dos Ministério. Parabéns, Celso Sabino, por sua nomeação. Que essa jornada seja de muito trabalho e conquistas para o nosso Brasil. Pode contar com o nosso mandato e com a bancada do PT no Congresso Nacional”.