Suplente de Celso Sabino, Hélio Leite (União/PA) deve assumir vaga na Câmara

Com a confirmação, nesta quinta-feira (13), pelo Palácio do Planalto, do nome do deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) para o Ministério do Turismo, em substituição da atual ministra, Daniela Carneiro, a cadeira de Sabino na bancada de parlamentares federais, pelo Pará, deve ser assumida pelo primeiro suplente de Celso, Hélio Leite.

Nas eleições 2022, o União tinha direito a uma vaga na bancada federal paraense, Sabino conquistou a titularidade com 142.326 votos. Hélio Leite ficou como primeiro suplente com 97.767 votos e o pastor Claudio Mariano, na segunda suplência com10.017 votos.

VEJA MAIS

Em fevereiro deste ano, o governador Helder Barbalho anunciou Hélio Leite para a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Secte), onde ele atua até então. Leite tem ampla experiência eletiva, já foi deputado federal pelo Pará, e também prefeito de Castanhal, no nordeste estadual, por dois mandatos (entre 2004 a 2012).

A expectativa é de Leite assuma a cadeira de Celso Sabino, no próximo semestre. Com a ida para a Câmara dos Deputados, o governo estadual deverá indicar um novo titular para a secretaria, que conduz as escolas técnicas e profissionalizantes, no território paraense, entre outras atribuições.