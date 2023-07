Celso Sabino confirma ter aceitado convite de Lula para ser ministro do Turismo

O deputado federal pelo Pará Celso Sabino (União) confirmou ter aceitado o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério do Turismo. Sabino agradeceu ao presidente pela confiança e a bancada do partido União Brasil na Câmara dos Deputados, que indicou o seu nome para a pasta.

VEJA MAIS

“Assumo com responsabilidade, muita disposição e vontade de fazer com que o turismo em nosso país signifique aquilo que significa em outras nações, mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento, trazendo divisas para favorecer a construção do Brasil que todos nós queremos", declarou, em vídeo publicado por sua assessoria.

O deputado ficará no lugar da atual ministra Daniela Carneiro, que deixa a pasta.