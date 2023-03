Veja prints das mensagens do plano do PCC para matar autoridades

A CNN teve acesso ao processo que pediu a prisão dos suspeitos envolvidos em um plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) para realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, segundo informou a produtora da emissora, Elis Franco. Entre as possíveis vítimas estaria o senador Sergio Moro (União Brasil-PR).

A juíza responsável pelo processo é Gabriela Hardt, da 9ª Vara Federal de Curitiba. Ela substituiu Moro na Operação Lava Jato quando o então juiz pediu exoneração do cargo, no final de 2018. O processo em questão apresenta prints de trocas de mensagens que detalham o plano do PCC.

Uma das mensagens anexadas ao processo apresenta codinomes que seriam usados para se referir ao plano, incluindo um específico para Sergio Moro. Além disso, outro print encontrado mostra uma conversa que detalha o Clube Duque de Caxias, local onde o senador votou nas eleições de 2022. As mensagens descrevem as rotas de acesso ao local, a localização das câmeras de segurança e a posição dos seguranças e vigias que trabalham no clube.

Mensagem que fala sobre códigos (Reprodução/ CNN)

Segundo a juíza Gabriela Hardt, essas trocas de mensagens levam a crer que foi cogitada alguma ação contra Moro na data do segundo turno das eleições. Diante dessas informações, foi pedida a prisão de suspeitos de envolvimento no plano do PCC.

Processo fala que códigos tentavam burlar identidades

Um trecho do processo descreve: “Tem-se aqui a imagem que permitiu descortinar o plano que está sendo articulado para a consecução de um atentado contra a incolumidade do senador, com o estabelecimento de linguagem cifrada pela organização, com intuito de dificultar a identificação da ação criminosa: ‘Tokio’ seria o código para ‘Moro’ e ‘Flamengo’ seria o código para ‘Sequestro’.”

Mensagem descreve segurança de clube (Reprodução/ CNN)

No print, é possível ler (conforme escrito na imagem): “Vou te mandar umas msg q são códigos p eu não esquece e e ter aí qundo eu chegar então não apaga e importante o mim ok amor”. “Só p deixar aí no seu telefone”.

Em seguida, essa pessoa mandou os códigos que seriam utilizados e pede para a outra pessoa tirar print e guardar. “Amei tira é guarda. Isso aí. Vou pagar aq p todos ok tendeu“.

Os códigos e possíveis significados, segundo a investigação:

Ms – México

Moro – tokio

Sequestro – Flamengo

Ação – Fluminense