Moro faz pronunciamento sobre operação que prendeu quadrilha da qual senador era alvo; vídeo

O senador Sergio Moro (União Brasil) faz pronunciamento sobre a operação Polícia Federal (PF), na manhã desta quarta-feira (22), contra uma quadrilha que pretendia atacar servidores públicos e autoridades. Segundo apuração dos órgãos de segurança, os bandidos planejavam homicídios e extorsão mediante sequestro em quatro Estados e no Distrito Federal.

O minsitro Flávio Dino disse que o trabalho de apuração começou há 45 dias, após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizer a ele que pdoeria haver um plano contra autoridades. “Ao longo do trabalho da PF, houve a identificação de que esses indícios eram consistentes. Esses elementos de prova conduziram a PF a avançar na investigação e chegar à conclusão de que efetivamente havia planejamento em curso para a execução de ações violentas tendo vários alvos: o promotor do estado de São Paulo, doutor Lincoln; autoridades do sistema penitenciário de vários estados; integrantes das polícias de vários estados e também o hoje senador Sérgio Moro”, detalhou o ministro da Justiça.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, o senador Sergio Moro agradeceu pela atuação das forças de segurança, afirmando que ele e sua família estariam entre os alvos de "planos de retaliação do PCC".