TRE do Pará recebe 6.800 novas urnas eletrônicas para as eleições 2024

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE - PA) recebeu 6.800 urnas modelo 2022 (urnas novas) para as eleições municipais de 2024, nas quais os eleitores irão escolher os prefeitos e vereadores de suas cidades. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (5), pelo Tribunal. Segundo o órgão, ainda estão previstos mais dois lotes de entregas no Pará.

Com esse aporte de novos equipamentos, o TRE do Pará espera completar um total de 22.259 urnas eletrônicas que estarão disponíveis para serem usadas nas eleições municipais deste ano no estado, conforme os seguintes quantitativos por modelo:

UE2022: 8.179,

8.179, UE2020: 9.526

9.526 UE2015: 4.554

O envio de novos equipamentos tem sido realizado Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o objetivo de renovar parte do parque de urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições Municipais 2024. Até o final de 2023, os Tribunais Regionais Eleitorais do país receberam 138.403 novos equipamentos, considerando também os quase sete mil enviados ao Pará.

As 6.800 urnas recebidas pelo TRE até o momento foram enviadas em seis remessas. “Ainda está prevista chegar a sétima remessa, com 1.200 urnas, neste mês de janeiro. Estamos no aguardo da confirmação do fabricante”, informou o chefe do Núcleo Gestor de Urnas Eletrônicas do TRE do Pará, Tiago Neves.

Depois, ficará pendente a entrega de 179 urnas, que corresponde à oitava parcela. “Com elas, iremos completar o planejamento de fornecimento do TSE para o TRE do Pará, de 8.179 urnas eletrônicas modelo 2022, para as eleições deste ano”, explica.

Urnas modelo 2022

De acordo com o TSE, as urnas modelo 2022 possuem as mesmas inovações tecnológicas implementadas na urna modelo 2020. Elas são mais ergonômicas, possuem um processador mais potente e são 18 vezes mais rápidas do que o modelo anterior, fabricado em 2015.

Com a renovação do parque de urnas, o TRE do Pará ficará com 80% dos equipamentos no modelo 2020 e 2022, segundo a diretora-geral do TRE do Pará, Nathalie Castro. "O modelo mais antigo a ser usado nas eleições de 2024 será o de 2015. E em 2024, a administração vai priorizar a reforma do Depósito de Urnas, em Ananindeua, com o objetivo de deixá-lo adequado para a guarda e conservação do parque de urnas”, declarou.

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TRE do Pará, Felipe Brito, a renovação do parque de urnas eletrônicas é importante para a evolução do processo de votação no Brasil. Ele explica que os novos modelos de urnas já utilizados na eleição passada e agora ampliados, inclusive para a região do interior do estado, "trazem um monitor maior, com mais resolução, e com mais uma grande inovação no terminal do mesário, que vai permitir a utilização de um sistema com mais informações para que ele possa gerenciar melhor o processo de votação”.

Felipe Brito afirma também que as novas urnas trazem um aprimoramento e, "futuramente, isso garantirá ainda a inserção de novas camadas de segurança com algoritmos de criptografia de maior complexidade, entre outras tecnologias, que serão agregadas ao longo dessa evolução do processo de votação eletrônica”.