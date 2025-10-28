Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Toffoli diz que é 'lenda urbana' e 'mentira deslavada' afirmar que STF age de forma monocrática

Estadão Conteúdo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli rebateu nesta segunda-feira, 27, críticas de que a Corte age de forma monocrática. Durante audiência pública sobre propriedade intelectual e direitos autorais na era digital, ele afirmou que essa percepção é falsa.

"É uma lenda urbana dizer que a Corte Suprema do Brasil é uma Corte monocrática, isso é uma mentira deslavada", disse o ministro.

O magistrado também exaltou a produtividade do STF e citou volume de processos analisados pelos ministros. "A Suprema Corte dos Estados Unidos não julga mais do que 100 a 120 processos por ano. A da Alemanha não passa de 100. A francesa, quando muito, 450 ou 500 processos", disse. "O Supremo julga mais de 14 mil processos por ano de forma coletiva", citou.

As declarações de Toffoli ocorrem em meio ao avanço no Congresso de proposta que busca limitar decisões individuais dos ministros. O projeto 3.640/2023 foi referendado pelo plenário da Câmara na última quarta-feira, 22, e agora seguirá para o Senado.

O texto uniformiza prazos e regras do julgamento de ações judiciais que questionam a constitucionalidade de leis e atos normativos e estabelece medidas para reforçar a colegialidade das decisões e limitar o alcance das decisões individuais dos ministros.

Segundo o texto, de autoria do deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), os ministros que proferirem decisões monocráticas devem justificar sua necessidade e submetê-la à análise do plenário na sessão seguinte, de forma automática.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF

TOFFOLI

DECISÕES MONOCRÁTICAS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

CPMI do INSS pede para depoente telefonar a piloto que trabalhou em entidade investigada

28.10.25 12h02

Toffoli diz que é 'lenda urbana' e 'mentira deslavada' afirmar que STF age de forma monocrática

28.10.25 11h48

Mauro Cid não recorre de condenação e pede reconhecimento de pena já cumprida

28.10.25 10h53

Maioria dos brasileiros crê que o governo lula tem relação com os desvios do INSS, diz pesquisa

28.10.25 10h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

política

Moraes pede ajuda dos EUA para intimar Paulo Figueiredo no processo do golpe

Ministro entendeu ser necessário o envio de um pedido formal às autoridades norte-americanas

23.10.25 17h13

POLÍTICA

Bolsonaro condenado: STF publica decisão e dá prazo para recurso da defesa

O acórdão tem, aproximadamente, duas mil páginas e a defesa do ex-presidente tem até cinco dias para apresentar embargos de declaração

22.10.25 8h35

Margem Equatorial

Senadores e deputados aprovam licença concedida pelo Ibama; veja a reação de cada parlamentar

Perfuração no bloco FZA-M-059, em águas profundas do Amapá, deve começar imediatamente, segundo a Petrobras

21.10.25 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda