STF: Como cada ministro votou na condenação de Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe

Saiba como cada ministro do STF votou na condenação de Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa, golpe de Estado, abolição do Estado democrático de direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio

O Liberal

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira (11) para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus. A decisão abrange crimes como organização criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Na votação do STF sobre os crimes relacionados a Jair Bolsonaro e outros réus, a Primeira Turma registrou ampla maioria favorável à condenação em todos os crimes analisados. Para organização criminosa, todos os réus receberam 4 votos a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin) e 1 contra (Luiz Fux). No dano qualificado, a votação foi similar, com Alexandre Ramagem tendo o voto de Fux suspenso.

Quanto à abolição violenta do Estado democrático de direito, Bolsonaro, Garnier, Nogueira e Ramagem receberam 4 votos a favor e 1 contra, enquanto Braga Netto e Mauro Cid foram condenados por unanimidade. No crime de golpe de Estado, a contagem foi a mesma da organização criminosa, e na deterioração de patrimônio tombado, todos tiveram 4 votos favoráveis e 1 contra ou suspenso, mantendo o padrão da maioria formada pelos quatro ministros mencionados.

Veja como ficaram os votos de cada ministro

Organização criminosa

  • Jair Bolsonaro: 4 votos a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Walter Braga Netto: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Almir Garnier: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Paulo Sérgio Nogueira: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Alexandre Ramagem: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Augusto Heleno: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Anderson Torres: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Mauro Cid: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)

Dano qualificado

  • Jair Bolsonaro: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Walter Braga Netto: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Almir Garnier: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Paulo Sérgio Nogueira: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Alexandre Ramagem: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 suspenso (Luiz Fux)
  • Anderson Torres: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Mauro Cid: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)

Abolição violenta do Estado democrático de direito

  • Jair Bolsonaro: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Walter Braga Netto: 5 a favor (unânime)
  • Almir Garnier: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Paulo Sérgio Nogueira: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Alexandre Ramagem: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Mauro Cid: 5 a favor (unânime)

Golpe de Estado

  • Jair Bolsonaro: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Walter Braga Netto: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Almir Garnier: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Paulo Sérgio Nogueira: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Alexandre Ramagem: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Mauro Cid: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)

Deterioração de patrimônio tombado

  • Jair Bolsonaro: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Walter Braga Netto: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Almir Garnier: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Paulo Sérgio Nogueira: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
  • Alexandre Ramagem: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 suspenso (Luiz Fux)
  • Mauro Cid: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
