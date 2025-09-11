STF: Como cada ministro votou na condenação de Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe
Saiba como cada ministro do STF votou na condenação de Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa, golpe de Estado, abolição do Estado democrático de direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira (11) para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus. A decisão abrange crimes como organização criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Na votação do STF sobre os crimes relacionados a Jair Bolsonaro e outros réus, a Primeira Turma registrou ampla maioria favorável à condenação em todos os crimes analisados. Para organização criminosa, todos os réus receberam 4 votos a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin) e 1 contra (Luiz Fux). No dano qualificado, a votação foi similar, com Alexandre Ramagem tendo o voto de Fux suspenso.
Quanto à abolição violenta do Estado democrático de direito, Bolsonaro, Garnier, Nogueira e Ramagem receberam 4 votos a favor e 1 contra, enquanto Braga Netto e Mauro Cid foram condenados por unanimidade. No crime de golpe de Estado, a contagem foi a mesma da organização criminosa, e na deterioração de patrimônio tombado, todos tiveram 4 votos favoráveis e 1 contra ou suspenso, mantendo o padrão da maioria formada pelos quatro ministros mencionados.
Veja como ficaram os votos de cada ministro
Organização criminosa
- Jair Bolsonaro: 4 votos a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Walter Braga Netto: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Almir Garnier: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Paulo Sérgio Nogueira: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Alexandre Ramagem: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Augusto Heleno: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Anderson Torres: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Mauro Cid: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
Dano qualificado
- Jair Bolsonaro: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Walter Braga Netto: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Almir Garnier: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Paulo Sérgio Nogueira: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Alexandre Ramagem: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 suspenso (Luiz Fux)
- Anderson Torres: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Mauro Cid: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
Abolição violenta do Estado democrático de direito
- Jair Bolsonaro: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Walter Braga Netto: 5 a favor (unânime)
- Almir Garnier: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Paulo Sérgio Nogueira: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Alexandre Ramagem: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Mauro Cid: 5 a favor (unânime)
Golpe de Estado
- Jair Bolsonaro: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Walter Braga Netto: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Almir Garnier: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Paulo Sérgio Nogueira: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Alexandre Ramagem: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Mauro Cid: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
Deterioração de patrimônio tombado
- Jair Bolsonaro: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Walter Braga Netto: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Almir Garnier: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Paulo Sérgio Nogueira: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
- Alexandre Ramagem: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 suspenso (Luiz Fux)
- Mauro Cid: 4 a favor (Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin), 1 contra (Luiz Fux)
