Política

Política

Polícia Federal altera temporariamente local de retirada de passaportes no Pará

Atendimento será concentrado no posto da PF no Shopping Metrópole Ananindeua até 28 de novembro.

Jéssica Nascimento
fonte

Passaporte comum eletrônico brasileiro tem prazo de validade de 10 anos. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Polícia Federal informou que, devido aos preparativos e à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o atendimento para retirada de passaportes no Pará será realizado exclusivamente no posto da PF localizado no Shopping Metrópole Ananindeua.

A alteração entra em vigor nesta terça-feira (28/10) e seguirá até 28 de novembro de 2025. Durante esse período, não haverá emissão nem retirada de passaportes na Superintendência Regional da PF no Pará.

Os passaportes já solicitados foram totalmente transferidos para o novo local de atendimento.

Informações principais:

  • Local de retirada: Posto da Polícia Federal no Shopping Metrópole Ananindeua;
  • Período de vigência: 28/10/2025 a 28/11/2025;
  • Serviço disponível: Retirada de passaportes já solicitados;
  • Serviço suspenso: Emissão e retirada de passaportes na sede da Superintendência Regional da PF.

A PF ressalta que a mudança é temporária e visa a garantir um atendimento mais eficiente à população durante os preparativos da COP 30.

 

passaporte brasileiro

polícia federal

pará
Política
