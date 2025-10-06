Capa Jornal Amazônia
Sob pressão, Sabino divulga pesquisa em que 81% dos paraenses estão otimistas com COP30

A pesquisa dá indícios de por que Sabino não quer deixar a Pasta

Estadão Conteúdo
fonte

Após sinalizar saída a Lula, Sabino passou a ser cotado para permanecer no ministério, mesmo contra o partido (Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados / Arquivo)

Pesquisa da realizada pela Nexus Inteligência de Dados, encomendada pelo Ministério do Turismo, aponta que 81% dos moradores de Belém, capital do Pará, estão otimistas com os impactos da COP30 na cidade.

A divulgação vem em um momento delicado para o ministro do Turismo, Celso Sabino, que é pressionado pelo seu partido, o União Brasil, a deixar o cargo. Ele é alvo de um processo interno de expulsão da sigla, mas não quer sair da cadeira a um mês do evento climático em Belém.

Sabino é paraense e tem pretensões de disputar uma vaga ao Senado pelo Pará em 2026. Para ele, os dados confirmam a importância da Conferência Climática como um marco para a economia local.

"A Belém que estamos preparando para a COP30 não é uma cidade de fachada. É a Belém do povo que receberá um legado real com os diversos investimentos feitos na cidade. O que estamos fazendo aqui não é apenas organizar um evento, é construir um legado de esperança e autoestima para o povo da Amazônia", declarou o ministro.

De acordo com o levantamento da Nexus, 71% da população acredita que o turismo, hotelaria e gastronomia devem ser os mais beneficiados do ponto de vista econômico, seguidos por comércio e varejo (33%).

A pesquisa dá indícios de por que Sabino não quer deixar a Pasta. Segundo o estudo divulgado pelo ministério, 70% dos paraenses esperam um impacto positivo ou muito positivo com a realização da COP30 de uma forma ampla.

Sabino chegou a comunicar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que deixaria o ministério, mas depois de uma série de viagens ao lado do petista no Pará, voltou a circular que ficaria na cadeira mesmo a revelia de seu partido.

A pesquisa foi realizada pela Nexus Inteligência de Dados entre os dias 18 e 22 de setembro de 2025, com 1.506 moradores de Belém. A margem de erro é de 2,5 pontos porcentuais, com um nível de confiança de 95%.

