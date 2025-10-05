Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Caiado: União Brasil se reunirá na 4ª feira para decidir sobre expulsão de Celso Sabino

Anúncio foi feito neste domingo (5) pelo governador de Goiás

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro do Turismo, o paraense Celso Sabino (Ivan Duarte/Arquivo/O Liberal)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou neste domingo que a Executiva Nacional de seu partido se reunirá na quarta-feira para decidir sobre a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, da legenda. Segundo Caiado, esse processo acontece por "reiterada infidelidade partidária" por parte do ministro.

"Após tratativas com o presidente Antonio de Rueda, comunico que está decidida a realização, na próxima quarta-feira, dia 08/10, de reunião da Executiva Nacional do União Brasil para decidir a expulsão do deputado Celso Sabino por reiterada infidelidade partidária", anunciou Caiado em sua conta no X.

O governador afirmou, ainda, que o partido decidirá sobre a dissolução do diretório estadual do Pará do União Brasil, que atualmente é comandado por Sabino. O objetivo é colocar no lugar alguém que se posicione contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

VEJA MAIS:

image Celso Sabino diz que União não vai separá-lo do povo e declara apoio a Lula
Ao lado de Lula em uma agenda em Belém, Sabino disse que "nenhum partido vai o afastar do povo"

image Celso Sabino destaca ações da COP 30 e firma protocolo para setor de turismo, em Belém
Ministro do Turismo reforçou em Belém que os investimentos em saneamento e infraestrutura periférica são os mais importantes para o legado da COP 30

"Na ocasião, também decidiremos a dissolução do Diretório do Pará, com a consequente reestruturação do partido nos municípios daquele Estado, a fim de que o União Brasil seja comandando por quem realmente se posiciona contra o Governo do PT e luta contra a venezuelização do nosso País", completou.

Sabino continua como ministro do Turismo apesar da ordem da cúpula do União Brasil para que todos os filiados à legenda entreguem seus cargos. Entregou seu pedido de demissão a Lula há duas semanas, mas combinou de só deixar o posto depois de uma viagem ao Pará na última semana. Passada a viagem, Sabino ainda não deixou o cargo. Como mostrou o Estadão/Broadcast, o ministro decidiu continuar no posto, mesmo com a decisão partidária.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

União Brasil

Celso Sabino

expulsão

Caiado

ministro do turismo
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

ministro do turismo

Caiado: União Brasil se reunirá na 4ª feira para decidir sobre expulsão de Celso Sabino

Anúncio foi feito neste domingo (5) pelo governador de Goiás

05.10.25 13h58

DECISÃO

Alexandre Frota perde mandato de vereador após condenação por associar Jean Wyllys a pedofilia

Eleito em 2024 pelo PDT, Frota está licenciado do mandato na Câmara Municipal porque ocupa o cargo de secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Cotia.

04.10.25 20h28

POLÍTICA

Helder Barbalho afirma que 55 mil pessoas já estão inscritas para a COP 30 em Belém

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP, estima que 196 países terão representante na Conferência

04.10.25 12h18

Primeira Turma do STF mantém Moro réu por sugerir que Gilmar Mendes vende sentenças

04.10.25 11h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

POLÍTICA

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

30.09.25 11h49

PRESIDÊNCIA

Lula no Pará: veja as visitas do presidente a Belém e Breves esta semana

Presidente vistoria obras em Belém e Breves para preparar a cidade para a COP30 e anuncia retomada de projetos de educação na Ilha de Marajó

30.09.25 18h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda