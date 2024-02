Sessão na Câmara de Fortaleza tem agressão e troca de acusações: 'filmou a minha calcinha'; vídeo

A retomada dos trabalhos na Câmara Municipal em Fortaleza, no Ceará, foi marcada por confusão no plenário e em outras dependências do prédio do Poder Legislativo, nesta quinta-feira (1°), inclusive com acusações envolvendo agressões e filmagem ilegal de peça íntima. Durante o discurso do prefeito José Sarto (PDT), a vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) subiu à tribuna e cobrou demandas da área da Saúde, se unindo ao protesto de representantes do Sindsaúde que se manifestavam no plenário. Os ânimos se acirraram quando o presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT) tentou encerrar a fala da parlamentar e outra vereadora, Cláudia Gomes (PSDB) também se envolveu.

De acordo com o Diário do Nordeste, Ana Paula deu um tapa no rosto de Cláudia Gomes e a empurrou. As duas precisaram ser separadas por outros parlamentares e assessores. Com a confusão, a sessão foi suspensa.

Cláudia Gomes afirmou que no momento em que tentou se aproximar do presidente foi "barrada" por um das manifestantes, "e uma das vereadoras começou a gritar comigo, a perguntar o que eu estava fazendo lá. Eu disse: 'Quero conversar com o meu presidente', porque ele estava numa situação difícil, acuado, pode-se dizer assim. E eu fui conversar com ele para tirá-lo de lá. E nesse momento eu fui empurrada, inclusive no meu rosto, na hora que foi empurrar, a mão bateu no meu rosto, ficou doendo bastante. Na hora, eu disse: 'O que está acontecendo, vereadora?'. Ela começou a gritar descontroladamente e uma outra vereadora tirou ela de cima de mim, porque senão eu não sei o que teria acontecido", declarou.

Já a enfermeira Ana Paula disse ter sido empurrada primeiro e que revidou. "A vereadora Cláudia saiu do lugar dela para intervir, quem estava lá viu que houve um empurrão por parte dela, e eu só revidei o empurrão para dizer que não pegasse em mim nem na minha irmã, que estava dentro do plenário", informou Ana Paula.

Parlamentares foram até a sala da presidência da Casa para tentar apaziguar a situação, porém, a confusão continuou no local.

Ana Paula voltou a dizer que foi empurrada e seguiu na direção do suplente de vereador Júnior Aquino, ao perceber que ele filmava a situação. Aquino também afirmou ter levado um tapa da parlamentar. "Ela deu um tapa na minha cara e deu dois murros e 'tacou' a mão no meu celular, o celular caiu. Estou saindo daqui agora, nesse momento, com minha advogada para a delegacia, fazer exame de corpo de delito. Na Casa do Povo, não se deve aceitar nenhum tipo de agressão", declarou.

Já a vereadora, justificou a atitude afirmando que ele filmou sua roupa íntima. "Na hora que eu tropecei aqui, que os seguranças estavam esmurrando a minha barriga, eu tropecei, cai e estou de saia hoje, como vocês podem ver. E o cara estava filmando a minha calcinha aqui, eu não posso ser conivente com isso aí. (...) Ele estava me filmando e a minha calcinha parecendo, eu não vou permitir, eu não vou permitir isto", disse.