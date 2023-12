Deputado vice-presidente nacional do PT dá tapa em colega durante sessão no Congresso; vídeo

A sessão solene de promulgação da Reforma Tributária, realizada na tarde desta quarta-feira (20), no Congresso Nacional, foi marcada por uma confusão em plenário, que resultou em agressão. Imagens que começaram a circular na internet mostram o momento em que o deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ), que é vice-presidente nacional do PT, deu um tapa no também deputado Messias Donato (Republicanos-ES). Assista:

Segundo o Estadão, a confusão começou quando deputados apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começaram a cantar “Lula/ladrão/ seu lugar é na prisão” para o chefe do Executivo, que estava presente na sessão. Quaquá foi tirar satisfação e disse que faria uma representação contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), a quem chamou "viadinho". Repelido por Donato, que pegou no seu braço, Quaquá esbofeteou o deputado do Republicanos na cara.

“Agressão aqui, pô. Que isso, você deu um tapa na cara”, disse Nikolas.

“(Donato) me agrediu e dei um na cara dele. Eles estavam xingando Lula”, justificou Quaquá. “Esse deputado segurou minha mão e me empurrou. Tomou um tapa na cara", continuou. “Se me empurrar, dou de novo. A esquerda é muito passiva com a violência da direita. Comigo bateu, levou", completou o parlamentar.

Donato afirmou ao Estadão que registrará boletim de ocorrência. "Não irei me calar. Cassação é o mínimo!", escreveu o parlamentar no Twitter, em resposta a uma publicação de Nikolas Ferreira.