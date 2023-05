Bate-boca entre Éder Mauro e deputados da base do Governo Lula marca instalação da CPI do MST

A Câmara dos Deputados instalou, nesta quarta-feira (17), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Na ocasião, o deputado paraense Delegado Éder Mauro (PL) protagonizou um bate-boca com apoiadores da entidade.

“O que vai ser tratado aqui é invasão de terra por bandidos financiados por esse governo [Lula]”, diz o parlamentar. Outra deputada retruca, afirmando que Éder é acusado de tortura.

“Você responde pelo crime de tortura e quer falar de movimento social? Coloque-se no seu lugar”, grita a mulher.

“Se tem um bandido aqui é o seu presidente!”, responde Éder Mauro.

No Twitter, o parlamentar compartilhou trecho do bate-boca. “Começamos deixando claro que MST não passa de um grupo de desocupados que não quer o bem do Brasil. E não vamos nos calar para base do desgoverno, que vem nos atacar. Contem comigo para expor os financiadores dos terroristas”, publicou.