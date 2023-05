CPI do MST é instalada na Câmara dos Deputados

Foi instalada nesta quarta-feira, 17, pela Câmara dos Deputados, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

A oposição deve tentar usar a CPI para conectar as invasões do MST ao Palácio do Planalto.

Articulada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a presidência ficará com o deputado tenente-coronel Zucco (Republicanos-RS).

O primeiro e segundo vice-presidentes, respectivamente, são os deputados Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e delegado Fábio Costa (PP-AL).

A CPI do MST conta com 40 deputados ruralistas, ligados à Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), e apenas 14 governistas. São 54 membros entre titulares e suplentes.