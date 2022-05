Augusto Aras bate boca e parte pra cima de procurador durante sessão do conselho da PGR; assista

O procurador geral da República, Augusto Aras, bateu bota com o subprocurador-geral da República Nívio de Freitas e partiu pra cima do colega, durante uma sessão do Conselho Superior da PGR, realizada na tarde desta terça-feira. Seguranças e outros subprocuradores-gerais que acompanhavam a sessão correram para intervir e impedir que os dois fossem às vias de fato. Um segurança se colocou entre Aras e Nível para evitar a briga. As informações são do Portal O Globo.

Veja:

Durante a sessão, os procuradores debatiam a eleição de membros para as Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, órgãos responsáveis pela orientação de áreas como combate à corrupção e direitos indígenas. Aras presidia a reunião e um de seus aliados, Joaquim Barros Dias, não havia se inscrito no edital para uma vaga na 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. Para o procurador geraL, ele poderia ser votado mesmo assim. Porém, outros membros discordaram.

Foi quando Nívio de Freitas questionou as regras apresentadas por Aras, que rebateu. “Eu gostaria que Vossa Excelência respeitasse a direção dos trabalhos. Conselheiro Nicolao está falando e eu estou ouvindo. Respeite a direção dos trabalhos”, declarou o procurador geral da República, apontando o dedo na direção do colega.

Nicolao Dino pede a palavra para opinar, mas Aras comenta: “Pode, eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega...”, disse, antes de ser interrompido por Nívio. “Bagunça, mas Vossa Excelência também interferiu quando o colega estava falando. Então, se Vossa Excelência quer respeito, me respeite também”, declarou o subprocurador.

Já irritado, Aras respondeu. “Vossa Excelência não é digno de respeito”. Em seguida, ele se levanta da sua cadeira e se dirige à direção de Nívio de Freitas. A transmissão da sessão é interrompida, mas é possível ouvir ao fundo a voz do subprocurador tentando afastar Aras de perto.

Aliada de Aras, a subprocuradora Lindôra Araújo chega a dizer que não havia "necessidade de violência" na sessão. “Eu acho que pode haver essa abertura sem nenhum questionamento maior nem necessidade de violência quase. Estamos aqui tentando resolver a escolha de membros e de colegas pra passar dois anos e da melhor maneira possível”, declarou.