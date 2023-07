Sepultado em Brasília, ex-ministro Sepúlveda Pertence recebe homenagens no STF

Nesta segunda-feira (3), o corpo do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), José Paulo Sepúlveda Pertence, foi sepultado no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília (DF). Aos 85 anos, Pertence morreu na madrugada de domingo (2) devido a complicações respiratórias, após ser internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital federal.

Pela manhã, o corpo foi velado no Salão Branco do STF, onde autoridades do meio jurídico, amigos e familiares prestaram suas homenagens ao ex-ministro. Por volta das 16h, o caixão deixou o local sob aplausos e foi escoltado por batedores da Polícia Militar até o cemitério, onde foi sepultado às 17h.

No dia anterior, o ex-ministro recebeu mensagens de pesar e homenagens de diversas autoridades do país, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em 1989, assumiu a posição de ministro do STF

Sepúlveda Pertence nasceu em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte (MG), e graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Iniciou sua carreira jurídica ao ser aprovado em primeiro lugar no concurso para o Ministério Público. Durante a ditadura militar, foi cassado pelo Ato Institucional nº 5 (AI-5), que conferiu amplos poderes ao presidente da República para cassar mandatos, suspender direitos políticos, intervir em estados e municípios, entre outras medidas.

Em 1985, foi nomeado procurador-geral da República e, posteriormente, em 1989, assumiu a posição de ministro do STF após ser indicado pelo então presidente José Sarney. Pertence atuou no STF até sua aposentadoria em 2007, dedicando-se à advocacia privada desde então.