Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Seminário debate preparação para a COP 30 na Câmara dos Deputados

O objetivo é discutir o papel do parlamento na ação climática

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

Estratégias que permitam o Brasil chegar com uma agenda forte para o evento. (Pablo Valadares / Câmara dos Deputados)

Há dois meses da 30° Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), a ser realizada em novembro, em Belém, deputados, ativistas e entidades socioambientais participaram nesta terça-feira (9) de um seminário na Câmara dos Deputados, em Brasília,  para debater o papel do parlamento na ação climática e o fortalecimento do diálogo entre o poder público e a sociedade civil na consolidação de estratégias que permitam o Brasil chegar com uma agenda forte para o evento. 

A realização do encontro foi durante uma comissão conjunta de Legislação Participativa e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável após requerimento das deputadas Taliria Petrone (Psol-RJ) e Duda Salabert (PDT-MG) e do deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE).

“Essa audiência é um chamado político para o protagonismo do parlamento, somos nós lá na frente que vamos traduzir os compromissos internacionais em leis, orçamento e fiscalização. É aqui que vai se decidir como os recursos vão chegar nos territórios e se vão chegar com justiça social e ambiental, então é muito importante está do lado dos movimentos sociais para garantir uma representação parlamentar nas decisões da COP 30”,  defendeu uma das autoras do requerimento de seminário a deputada Taliria Petrone. 

VEJA MAIS

image Presidente Lula minimiza problema de hospedagens na COP 30: 'estou muito tranquilo'
Presidente reconheceu falta de leitos em Belém, mas disse estar tranquilo com realização da conferência no Pará

image COP 30: Aeroporto de Belém passa a contar com fornecimento exclusivo de energia
A obra foi realizada pela Equatorial e objetiva a melhoria do fornecimento de energia para a Conferência na capital

A gerente de relações institucionais do Instituto Arayara, Sara Ribeiro, enfatizou durante o debate a importância do espaço também para reflexão sobre o real sentido de uma conferência climática. “Buscar nossa essência humana de sobrevivência nos trás muito da pureza que o ambiente precisa. Então precisa está na cabeça de todos o objetivo da COP.”

Uma das estratégias do governo federal para aproximar as pessoas das discussões climáticas é pela plataforma “Brasil Participativo” onde é possível apresentar ideias e sugestões, até o dia 30 de setembro, alinhadas aos Eixos Temáticos e Objetivos-chave da Agenda de Ação da COP 30. 

As soluções recebidas ficarão disponíveis para votação pública. As 5 soluções mais votadas em cada eixo temático avançam para a etapa seguinte, onde serão analisadas pelo Comitê de Seleção e poderão ser integradas ao Relatório Final da Sociedade Civil para a COP 30. 

O deputado Paulo Lemos (Psol-AP) afirmou que existe um movimento coordenado para esvaziar a COP 30, em Belém, e que espera que a sociedade civil ganhe espaço como protagonista das discussões. “Vamos conseguir realizar o evento, os problemas relatados existem em todas as COPs, a questão dos leitos de hospedagem está comprovado que existe os leitos e a questão preços será adequada e tudo vai se resolver para que tenhamos um grande evento.”

O coordenador do clube de ativismo do Engajamundo para a COP 30, Alexandre Mafra, conta que o movimento está preparado para participar das discussões, com foco nas populações mais vulneráveis. “Assumimos um compromisso ético e político de dar voz e centralidade às populações mais afetadas pela crise climática — como povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhas, e pessoas negras e LGBTQIA+. Acreditamos que somente assim será possível construir medidas verdadeiramente justas, eficazes e transformadoras.”

A delegação da organização Engajamundo na COP 30 é formada por 34 jovens brasileiros de 17 a 29 anos, de diversas regiões e contextos sociais. O grupo prioriza a diversidade, com forte representação de jovens negros, indígenas e de diferentes identidades de gênero e sexualidade.

Na COP 30, a Agenda de Ação pretende impulsionar ações climáticas voluntárias e concretas visando o desenvolvimento sustentável, aproximando ao dia a dia das pessoas os diversos temas abordados na conferência.

Foram definidos seis eixos:

Transição de energia, na indústria e no transporte;

Gestão sustentável de florestas, oceanos e biodiversidade;

Transformação da agricultura e dos sistemas alimentares;

Adaptação de cidades, da infraestrutura e no uso da água;

Promoção do desenvolvimento humano e social; e

Financiamento, inovação e capacitação em questões climáticas.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

seminário

Seminário debate preparação para a COP 30 na Câmara dos Deputados

O objetivo é discutir o papel do parlamento na ação climática

09.09.25 17h53

Dino acompanha Moraes e vota pela condenação de Bolsonaro no STF

Ministro destacou gravidade da tentativa de golpe e rejeitou possibilidade de anistia ou indulto para crimes contra a democracia

09.09.25 17h20

política

Flávio Bolsonaro critica voto de Moraes e afirma que vai pedir a suspensão do julgamento do pai

Em sua declaração, Flávio disse que Moraes "parecia um líder do governo do PT"

09.09.25 17h13

'Não há julgamento aqui de posição política A ou B', diz Dino

09.09.25 17h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Corrupção

Operação da PF e CGU na Grande Belém apura desvios de R$ 198 milhões em contratos públicos

Fraudes envolvem recursos federais e procedimentos licitatórios em contratos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro

02.09.25 13h34

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

ESTRATÉGIA

Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

A audiência foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

02.09.25 16h28

DEPOIMENTO

Ex-assessor diz que Moraes 'fraudou' investigação nos processos pelo 8 de Janeiro; veja o vídeo

Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do TSE, prestou depoimento ao Senado e afirmou que ministro do STF teria embasado retroativamente decisão contra empresários bolsonaristas

02.09.25 23h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda