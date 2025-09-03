Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Se julgamento for jurídico, não há por que condenar Bolsonaro, diz advogado do ex-presidente

Cunha Bueno informou ainda que deve se encontrar com Bolsonaro nesta quarta-feira (3)

Estadão Conteúdo
fonte

Segundo Cunha Bueno “a acusação é narrativa fantasiosa" (Gustavo Moreno/STF)

O advogado Paulo Cunha Bueno, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou na saída da sessão de análise do processo do núcleo central da trama golpista que, "se o julgamento for estritamente jurídico, não há porque condenar" o ex-presidente.

Segundo Cunha Bueno, “a acusação é narrativa fantasiosa. Esperamos que o pavimento político tenha se limitado à acusação, mas nunca ao julgamento”. Ele ressaltou que Bolsonaro "jamais teve qualquer intuito golpista" e que os fatos apresentados estão fora dos tipos penais imputados, sem envolvimento em atos de violência ou grave ameaça ao Estado democrático de direito.

VEJA MAIS 

image Advogado de Braga Netto presta solidariedade ao STF 'pelos ataques que a Corte vêm sofrendo'
Defensor do ex-ministro afirmou que divergências com decisões da Corte não significam apoio aos atos extremistas

image Defesa de Braga Netto critica delação de Mauro Cid e diz que acusações são baseadas em ‘narrativa’
Advogado afirma que depoimento do ex-ajudante de ordens é inconsistente e que provas contra general são frágeis.

Mais cedo, o advogado Andrew Farias, que representa o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, afirmou que o ex-ministro "atuou ativamente para demover o presidente da República de qualquer medida nesse sentido (de rompimento do Estado democrático de direito)".

Cunha Bueno informou ainda que deve se encontrar com Bolsonaro nesta quarta-feira (3). Segundo ele, o ex-presidente apresenta saúde “extremamente fragilizada” e, por orientação médica, permanece em prisão domiciliar desde agosto, sem comparecer ao julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

"O ex-presidente tem crises de soluços muito fortes, é uma situação aflitiva. O julgamento é muito estressante, tanto do ponto de vista físico quanto emocional", afirmou o advogado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/STF/JULGAMENTO

defesa

absolvição

paulo cunha bueno
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Julgamento

Se julgamento for jurídico, não há por que condenar Bolsonaro, diz advogado do ex-presidente

Cunha Bueno informou ainda que deve se encontrar com Bolsonaro nesta quarta-feira (3)

03.09.25 13h08

2º DIA DE JULGAMENTO DA TENTATIVA DE GOLPE

Defesa de Braga Netto critica delação de Mauro Cid e diz que acusações são baseadas em ‘narrativa’

Advogado afirma que depoimento do ex-ajudante de ordens é inconsistente e que provas contra general são frágeis.

03.09.25 12h56

Advogado de Braga Netto alega cerceamento da defesa em dois pontos do processo

03.09.25 12h43

2º DIA DE JULGAMENTO DA TENTATIVA DE GOLPE

Defesa de Braga Netto diz que direito de defesa foi cerceado por volume excessivo de provas

Advogado afirma que general é inocente e que não houve tempo suficiente para análise do processo.

03.09.25 12h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda