Ricardo Sefer deixa comando da Procuradoria-Geral do Estado e Ana Carolina Gluck Paul assume o órgão

O Diário Oficial do Estado do Pará desta quarta-feira (3/9) oficializou uma importante mudança no comando da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/PA). Ricardo Nasser Sefer, que exercia o cargo de procurador-geral desde janeiro de 2019, no início da gestão do governador Helder Barbalho, deixa o comando do órgão. No lugar dele à frente da PGE ficará Ana Carolina Gluck Paul.

Os decretos de nomeação e exoneração foram assinados por Helder Barbalho. No caso da saída de Ricardo Sefer, o documento informa que a exoneração foi realizada “a pedido” do próprio procurador.

Já Ana Carolina Gluck Paul exercia o cargo de procuradora-geral do município de Belém e também deixa a gestão municipal para ocupar a nova função na PGE.

A Procuradoria-Geral do Estado é um órgão do Poder Executivo que responde pelas atividades de advocacia, assessorando a Administração Pública Estadual quanto às decisões na área jurídica. O órgão tem entre suas competências assessorar a administração estadual judicial e extrajudicialmente, representar o Estado em processos, cobrar a dívida ativa, zelar pela legalidade e moralidade dos atos públicos, sempre protegendo os interesses do Estado.