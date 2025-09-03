Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ricardo Sefer deixa comando da Procuradoria-Geral do Estado e Ana Carolina Gluck Paul assume o órgão

Decretos de nomeação e exoneração, assinados pelo governador Helder Barbalho, foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira

O Liberal
fonte

Ana Carolina Gluck Paul é a nova procuradora-geral do Estado (André Oliveira / O Liberal)

O Diário Oficial do Estado do Pará desta quarta-feira (3/9) oficializou uma importante mudança no comando da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/PA). Ricardo Nasser Sefer, que exercia o cargo de procurador-geral desde janeiro de 2019, no início da gestão do governador Helder Barbalho, deixa o comando do órgão. No lugar dele à frente da PGE ficará Ana Carolina Gluck Paul.

Veja mais

image Governo do Pará empossa dez novos procuradores do Estado
Durante a cerimônia, PGE e TJPA assinaram uma parceria para dar mais agilidade a interlocução entre as instituições

image Prazo para inscrição em processos seletivos para estágio na PGE termina em 4 de abril
As vagas são para diversas áreas, com postos em Belém, Marabá, Santarém e Brasília

image PGE abre processo seletivo de estágio para nível superior e pós-graduação, veja data de inscrição
Vagas contemplam diversas áreas em Belém, Marabá, Santarém e até Brasília

Os decretos de nomeação e exoneração foram assinados por Helder Barbalho. No caso da saída de Ricardo Sefer, o documento informa que a exoneração foi realizada “a pedido” do próprio procurador.

Já Ana Carolina Gluck Paul exercia o cargo de procuradora-geral do município de Belém e também deixa a gestão municipal para ocupar a nova função na PGE.

A Procuradoria-Geral do Estado é um órgão do Poder Executivo que responde pelas atividades de advocacia, assessorando a Administração Pública Estadual quanto às decisões na área jurídica. O órgão tem entre suas competências assessorar a administração estadual judicial e extrajudicialmente, representar o Estado em processos, cobrar a dívida ativa, zelar pela legalidade e moralidade dos atos públicos, sempre protegendo os interesses do Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pge pa

ricardo sefer

ana carolina gluck paul
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

2º DIA DE JULGAMENTO DE BOLSONARO

'Eu não conheço a íntegra desse processo', diz advogado de Bolsonaro

Celso Vilardi afirma que volume de provas inviabilizou análise adequada e reclama de limitações durante os interrogatórios.

03.09.25 10h58

Advogado de Bolsonaro diz que ex-presidente não atentou contra o Estado democrático de direito

03.09.25 10h58

PGR traz apenas uma fala como prova de que Heleno dificultou transição governo, diz advogado

03.09.25 10h48

Mudança

Ricardo Sefer deixa comando da Procuradoria-Geral do Estado e Ana Carolina Gluck Paul assume o órgão

Decretos de nomeação e exoneração, assinados pelo governador Helder Barbalho, foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira

03.09.25 10h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda