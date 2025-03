PGE abre processo seletivo de estágio para nível superior e pós-graduação, veja data de inscrição

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) está com inscrições abertas para dois processos seletivos de estágio de nível superior e pós-graduação em diferentes áreas. As vagas são para as cidades de Belém, Marabá, Santarém e, no caso do estágio de pós-graduação, também em Brasília. Apenas as oportunidades de nível superior são direcionadas a formação de um cadastro reserva.

O prazo limite para a inscrição dos interessados varia em cada um dos processos seletivos. No caso do 14º Processo Seletivo de Estágio de Nível Superior, as inscrições, que iniciam hoje, seguem até o dia 20 de março, sendo contemplados estudantes dos cursos de Direito, Informática, Administração, Ciências Contábeis e Biblioteconomia.

Quanto ao 3º Processo Seletivo de Estágio de Pós-Graduação, as candidaturas podem ser enviadas até o dia 31 de março, para os cursos de Direito e Tecnologia da Informação. Em ambos os casos, haverá prova escrita aplicada no dia 27 de abril. Para a confirmação da inscrição, os candidatos devem realizar a entrega de 1 kg de alimento não perecível, os alimentos arrecadados serão destinados a instituições de assistência social.

Prazos:

Estágio de Nível Superior

6 a 25 de março

Estágio de Pós-graduação

6 a 31 de março