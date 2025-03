UFPA divulga listão de aprovados em processo seletivo de indígenas e quilombolas nesta quinta-feira

Será publicado nesta quinta-feira (6), o listão oficial de aprovados no Processo Seletivo Especial Indígena e Quilombola da UFPA – PSE-IQ 2025, e pela primeira vez será transmitida, ao vivo, a partir das 11 da manhã, pela Rádio Web UFPA. A transmissão ocorrerá simultaneamente pelo YouTube, site e Instagram e contará com o apoio da Associação de Discentes Quilombolas (ADQ) e da Associação dos Povos Indígenas Estudantes na Universidade Federal do Pará (APYEUFPA).

O resultado do Processo Seletivo Especial, que celebra a inclusão e a diversidade no ensino superior, será transmitido para todo o Brasil, permitindo que as comunidades indígenas e quilombolas acompanhem, de perto, a conquista de seus filhos e filhas, que terão a chance de ingressar na maior universidade do Norte do País.

A iniciativa de tornar pública a divulgação do listão por meio de uma plataforma acessível a todos é uma forma de aproximar ainda mais a universidade das comunidades tradicionais, garantindo que o momento de celebração e de conquista seja vivido por todos, mesmo aqueles que estão nas regiões mais afastadas do estado.

“Este ano estaremos fazendo essa divulgação através da Rádio Web UFPA e das redes sociais das associações da APYEUFPA E ADQUFPA, e isso é de muita alegria e de muita importância enquanto território quilombola, juntamente com os nossos parentes indígenas”, destaca Walisson Rosa, diretor da ADQ) da UFPA.

Oportunidade

Em 2025, foram ofertadas 398 vagas para estudantes indígenas e 398 vagas para estudantes quilombolas, distribuídas em 199 cursos de graduação presencial nos 12 campi da UFPA. Neste ano, 2.192 candidatos venceram as duas fases iniciais (prova de redação e entrevista) e estão disputando as vagas reservadas, duas para indígenas e duas para quilombolas, em cada um dos cursos da UFPA.

A primeira edição do Processo Seletivo Especial Indígena e Quilombola da UFPA aconteceu em 2014, mas desde 2010 a universidade já realizava de forma pioneira a construção de um sistema próprio de seleção voltado à comunidades tradicionais, para garantir que essas populações, historicamente marginalizadas no acesso à educação superior, tenham a oportunidade de ingressar na universidade, respeitando suas particularidades culturais e sociais.

Programa especial com orientações

Na sequência da leitura dos aprovados no PSE-IQ 2025, a Rádio Web UFPA vai promover um programa especial, UFPA ENSINO, com orientações para os candidatos e candidatas indígenas e quilombolas aprovados/as. O objetivo será esclarecer e responder a dúvidas e questionamentos sobre o passo a passo após a aprovação e que são particulares dos povos e comunidades tradicionais. As perguntas poderão ser enviadas pelas redes sociais da Rádios Web, bem como das associações de discentes indígenas e quilombolas.

SERVIÇO:

Listão PSE – IQ UFPA 2025

Dia 6 de março, 11h.

Transmissão ao vivo no YouTube e Instagram