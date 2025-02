PS 2025 UFPA: classificados da 2ª chamada são habilitados a partir deste sábado (22)

Os 1.825 candidatos da segunda chamada (repescagem) do Processo Seletivo 2025 (OS 2025), divulgada pela Universidade Federal do Pará (UFPA) na sexta-feira (21), são convocados a realizar a habilitação ao vínculo institucional a partir deste sábado (22), às 12h. Isso será viabilizado por meio da abertura do Cadastro Online de Calouros para preenchimento de dados e envio de documentação, o que deve ser realizado até as 16h do próximo dia 26 de fevereiro de 2025. Os prazos e as informações para a realização de todas as fases da habilitação estão disponíveis no edital de convocação.

A UFPA informa que, assim como ocorreu na primeira chamada, o processo de habilitação ao vínculo institucional será dividido nas seguintes fases: preenchimento cadastral e envio da documentação pelas(os) calouras(os) via Sistema de Cadastro Online de Calouros; validação da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda), de pessoa quilombola ou de pessoa indígena, para ocupantes de vagas de cotas PPI; verificação da condição de pessoa com deficiência (PcD), por Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD, para as(os) candidatas(os) classificadas(os) em vagas destinadas a PcD e apresentação presencial da documentação obrigatória para conferência das(os) deferidas(os).

Esse processo requer atenção redobrada dos candidatos classificados. Até porque, como repassa a UFPA, perderá o direito à vaga a(o) candidata(o) que faltar a qualquer uma das etapas para a qual for convocada(o) e/ou deixar de apresentar qualquer um dos documentos solicitados no edital ou não comprovar a cota para a qual foi classificada(o). Somente as(os) candidatas(os) que tiverem os seus respectivos vínculos institucionais deferidos estarão aptos à matrícula nas atividades acadêmicas.

Em andamento

Para iniciar o processo de habilitação, a(o) candidata(o) deve acessar o Sistema de Cadastro Online de Calouros (COC), que estará aberto das 12h do dia 22 de fevereiro às 16h do dia 26 de fevereiro de 2025, e preenchê-lo corretamente, incluindo toda a documentação obrigatória à vaga para a qual se classificou. O COC poderá ser acessado com o número de inscrição e o número de CPF da(o) candidata(o) inscrita(o) no PS 2025.

Além dos documentos obrigatórios a todas(os) as(os) classificadas(os), em caso de ocupação de vaga destinada a um dos seguintes grupos: PCDA (Cota Adicional PcD), E (Cota Escola), EPCD (Cota Escola PcD), EQ (Cota Escola Quilombolas), EPPI (Cota Escola PPI ), ER (Cota Escola Renda), ERPCD (Cota Escola Renda PcD), ERQ (Cota Escola Renda Quilombolas) e ERPPI (Cota Escola Renda PPI), haverá a necessidade de apresentação de documentação específica, que pode ser conferida no Edital de Habilitação e na página do Ciac.

A UFPA orienta que, uma vez que a conferência da documentação vai se dar por meio do COC, é imprescindível que todas(os) tenham atenção ao formato e à qualidade do arquivo que deve ser enviado. Assim os documentos originais devem ser digitalizados de forma legível, em escala de cores, em um único arquivo, por documento (frente e verso), nos formatos de arquivo JPG para fotografia e PDF para os demais documentos, tendo o tamanho máximo de 10Mb por arquivo enviado.

Além dessa etapa de preenchimento do COC, o processo de habilitação ainda pode vir a ter outras fases, de acordo com o perfil da(o) classificada(o), sendo elas: um procedimento de validação da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda), de pessoa quilombola ou de pessoa indígena e a verificação, por Comissão Multiprofissional de Verificação PcD (CMV PcD), para candidatos(as) ocupantes de vagas de cotas PcD, conforme disposto no edital.

Quem não realizar o preenchimento do COC dentro do prazo previsto no edital pode vir a perder a vaga para a qual foi classificada(o). Já aquelas(es) que desejarem desistir da vaga para a qual foram classificadas(os) devem enviar a solicitação de desistência para o e-mail ciac@ufpa.br, informando no assunto “DESISTENCIA_CURSO_NOME DA(O) CANDIDATA(O)”.

Dúvidas

De acordo com Julieta Jatahy, diretora do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac), 4.885 estudantes já estão habilitadas(os) para iniciar seus cursos na Universidade Federal do Pará. Eles aguardam apenas o número de matrícula para iniciar as aulas, conforme o Calendário Acadêmico de 2025. Já entre as(os) não habilitadas(os), estão as(os) desistentes, as(os) indeferidas(os) e as(os) faltosas(os) na habilitação. Este último caso em um quantitativo menor que o do processo seletivo anterior.

“Os maiores motivos de indeferimento foram a não comprovação da renda e a não validação da autodeclaração do fenótipo racial. Muitos não apresentaram as documentações solicitadas para comprovar a renda declarada na inscrição. Mas um número muito grande de candidatos também foi indeferido antes do prazo recursal porque não entregaram os documentos básicos, como o Histórico, o Certificado do Ensino Médio e a Certidão de Quitação Eleitoral e Militar”, explicou a diretora Julieta Jatahy.

Por esses motivos, a diretora aconselha: “As recomendações são ler o edital, separar os documentos e conferir os tutoriais que disponibilizamos. Não deixem para providenciar tudo em cima da hora e, principalmente, estejam atentos às datas, porque muitos candidatos perderam os prazos”.

A habilitação das(os) convocadas(os) nesta primeira repescagem do PS 2025 vai funcionar da mesma forma que a das(os) estudantes já habilitadas(os). Assim, é aconselhável que as(os) classificadas(os) separem, com atenção, os documentos solicitados para o grupo ao qual a sua vaga está vinculada.

Somente após a análise do cadastro no COC e o deferimento das(os) candidatas(os) deferidas(os) que concluíram o preenchimento do sistema corretamente é que será realizada a convocação para as demais etapas da habilitação, incluindo a conferência presencial dos originais dos documentos enviados. A convocação para todas as fases da habilitação e a definição dos prazos a serem seguidos devem ser acompanhados na página do Ciac.