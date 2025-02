Detran-PA abre seleção para contratação temporária; inscrições se encerram nesta sexta-feira (28/2)

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) abriu um processo seletivo simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais de nível médio. São oferecidas 79 vagas distribuídas entre as funções de assistente de trânsito, agente de educação de trânsito e programador. As inscrições estão abertas até esta sexta-feira (28), exclusivamente pelo site portal SIPROS.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO AQUI

Vagas e salários

As vagas estão distribuídas em diversas cidades do estado. Para assistente de trânsito, há 50 oportunidades, sendo 19 na Região Metropolitana de Belém e 31 no interior. A função de agente de educação de trânsito tem 23 vagas, todas na capital. Já para programador, são seis vagas, também em Belém.

Os salários variam conforme a função:

Assistente de trânsito – R$ 3.360,91

Agente de educação de trânsito – R$ 3.360,91

Programador – R$ 4.047,88

Todos os cargos possuem jornada de trabalho de 30 horas semanais, com contrato inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Etapas da seleção

O processo seletivo será realizado em três fases:

Inscrição – O candidato deve preencher o cadastro no site e anexar os documentos exigidos.

Análise documental e curricular – Serão avaliados formação, experiência e qualificação profissional.

Entrevista – Candidatos classificados na etapa anterior passarão por uma entrevista presencial ou por videoconferência.

A lista final de aprovados será divulgada em 4 de abril de 2025.

Como se inscrever

Para participar, os interessados devem acessar o site SIPROS Pará, preencher o formulário e anexar a documentação solicitada. A inscrição é gratuita e deve ser feita até as 23h59 do dia 28 de fevereiro.

Mais informações estão disponíveis no edital publicado pelo Detran-PA.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)