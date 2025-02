INSS terá novo concurso com mil vagas e salário de R$ 9 mil ainda em 2025, diz ministro Carlos Lupi

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve divulgar em breve um novo concurso público, isso porque o ministro da Previdência Social do Brasil, Carlos Lupi, informou em entrevista concedida ao Metrópoles Entrevista, em 29 de janeiro, que o órgão está desenvolvendo um novo certame. De acordo com Lupi, serão ofertadas mil vagas para o cargo de analista, que devem ser distribuídas por todos os Estados do país. As vagas são voltadas para profissionais de nível superior em várias áreas do conhecimento. O salário inicial para a posição é de R$ 9 mil, com possibilidade de progressão ao longo da carreira.

O ministro ainda relata que devemos aguardar a publicação do edital até julho deste ano. “Vamos agora fazer um novo concurso para o nível superior do INSS com cerca de mil vagas. Então, vai ter este ano um novo concurso. Até julho estará pronto”, relata.

Confira as funções de um analista do INSS

Análise e concessão de benefícios: avalia pedidos de aposentadoria, pensões, auxílio doença, salário-maternidade, Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), entre outros.

Análise de processos administrativos: verifica a documentação exigida e a aplicação da legislação previdenciária.

Atendimento ao público: esclarece dúvidas dos segurados e orienta sobre direitos previdenciários.

Revisão e manutenção de benefícios: confere a legalidade e correção de possíveis erros na concessão de benefícios.

Elaboração de pareceres técnicos: apoia a tomada de decisões e emissão de documentos administrativos.

Atuação em programas e projetos do INSS: desenvolvimento de ações voltadas à melhoria do atendimento e eficiência do instituto.

Outros concursos do INSS

Além deste certame, o INSS, atualmente, está conduzindo outro concurso, o de Perito Médico Federal, com 250 vagas imediatas e 250 para a formação de cadastro reserva. Com remuneração inicial de R$ 14.166,99, as provas foram aplicadas em 16 de fevereiro de 2025.

A abertura desses certames visa reforçar o quadro de pessoal do INSS, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, atendendo à demanda por serviços previdenciários e reduzindo o tempo de espera para os segurados.

Os interessados em participar do próximo concurso para analista devem acompanhar as atualizações oficiais do INSS e iniciar a preparação com antecedência, considerando o conteúdo programático e as exigências específicas do cargo.