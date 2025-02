Concursos com inscrições abertas no Pará oferecem salários de até R$ 13 mil; confira a lista

O Estado do Pará está com diversas oportunidades para aqueles que almejam uma vaga em um concurso público. Os certames disponíveis abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, além de oferecerem remunerações e benefícios atrativos. Atualmente, o destaque vai para o concurso do Ministério Público da União (MPU), que está com as inscrições abertas para preencher 172 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. As vagas são para os cargos de Técnico e Analista, com salários de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, respectivamente. As inscrições vão até o dia 27 de fevereiro de 2025, no site da FGV. No Pará, há duas vagas para Analista em Direito, duas para Técnico em Administração e uma para Técnico em Polícia Institucional, além de cadastro reserva. As provas objetivas estão marcadas para 4 de maio.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também está com inscrições abertas com o objetivo de preencher 460 vagas em todo o país. O candidato deverá se inscrever até as 18h do dia 18 de fevereiro, através do site da Cebraspe. São oferecidas 130 vagas para Analista Administrativo e 330 para Analista Ambiental. No Pará, há três vagas para Analista Administrativo e 27 para Analista Ambiental. Ambos os cargos exigem nível superior em qualquer área de formação e oferecem remuneração inicial de R$ 9.994,60, com jornada de 40 horas semanais.

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) também publicou edital com 110 vagas destinadas a cargos de níveis médio, técnico e superior, com remuneração inicial de até R$ 4.900,00. As inscrições seguirão abertas até 24 de fevereiro de 2025, e as provas estão previstas para março. A organização do concurso está a cargo da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) abriu concurso para 39 vagas de Técnico-Administrativo em Educação, com salários iniciais de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, dependendo do cargo e nível de formação. As inscrições estão abertas até 10 de fevereiro, pelo site da Ceps, com taxas de R$ 100,00 para nível médio e R$ 140,00 para nível superior. As provas estão previstas para o dia 23 de março.

Por último, a Prefeitura de Marabá também está com as inscrições abertas para o concurso público de Guarda Municipal. Ao todo, estão sendo ofertadas 126 vagas. Os candidatos devem possuir ensino médio completo, CNH categoria "AB" e ter entre 21 e 35 anos. O salário base é de R$ 1.839,39, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições são realizadas online, pelo site da Fadesp, até o dia 18 de março de 2025, com taxa de R$ 90,00. A prova objetiva está prevista para o dia 13 de abril.

Principais concursos abertos no Pará

Ministério Público da União (MPU)

Cargos: Técnico e Analista

Escolaridade: Técnico e superior

Salários iniciais: R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78

Inscrições: Até o dia 27 de fevereiro

Vagas: 172 + CR

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)

Cargos: Analista Administrativo e Analista Ambiental

Escolaridade: Superior

Salários iniciais: R$ 9.994,60

Inscrições: Até o dia 18 de fevereiro

Vagas: 460

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)

Cargos: Técnicos Administrativos em Educação (TAE)

Escolaridade: Níveis médio e superior

Salários iniciais: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, além de benefícios

Inscrições: De 23 de janeiro a 24 de fevereiro, pelo site da banca FADESP

Vagas: 110

Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)

Cargos: Técnico-Administrativo em Educação

Salários iniciais: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Inscrições: De 09 de janeiro a 10 de fevereiro de 2025, pelo site da banca organizadora Ceps

Taxas: R$ 100,00 (nível médio) e R$ 140,00 (nível superior)

Provas objetivas: Previstas para 23 de março de 2025

Vagas: 39

Prefeitura de Marabá

Cargos: Guarda Municipal

Escolaridade: Nível médio

Salários iniciais: R$ 1.839,39

Inscrições: 18 de fevereiro a 18 de março

Vagas: 126