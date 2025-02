Hospital da Mulher do Pará abre quase 300 vagas para contratação em Belém

O Hospital da Mulher do Pará, em Belém, abriu uma nova seleção para contratação de 297 profissionais de vários níveis de formação para atuação na unidade hospitalar nas áreas administrativa e assistencial. As inscrições devem ser feitas até este sábado (01/03), por meio do site da banca organizadora do PSS, Instituto Acqua.

São oferecidas vagas para os cargos de assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de estoque, auxiliar de farmácia, enfermeiro, farmacêutico, faturista, fonoaudiólogo, maqueiro, nutricionista, psicólogo, recepcionista, técnico em enfermagem, técnico em segurança do paciente e técnico em Informática.

Entre os requisitos exigidos no edital, será obrigatória a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e registro regularizado no Conselho da categoria. Segundo a organização, conhecimentos em informática são essenciais para todas as funções. O processo de seleção é aberto a pessoas com deficiência (PcDs).

A remuneração oferecida varia conforme o cargo, sendo a partir de R$ 1.518 a R$ 5.474,69, para jornadas de 30 a 44 horas semanais.

O candidato deve apresentar, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, no momento da inscrição, juntando no campo determinado do site, as cópias simples dos documentos de identificação e comprobatórios exigidos no edital.

As entrevistas ocorrerão entre os dias 1 a 4 de Março de 2025, onde o candidato deverá comparecer, no dia e hora marcada, de forma à distância (videoconferência) conforme determinado pelo Instituto Acqua, devendo possuir computador ou mobile com internet apta a realizar a entrevista pelo aplicativo Zoom.

“O início das atividades do Hospital da Mulher do Pará está previsto para o dia 8 de março de 2025, portanto, o candidato aprovado fica ciente das condições de estar a disposição para apresentação de exame admissional, recebimento de fardamento, desde o dia 5 de março de 2025”, ressalta o instituto.